MIAMI – Sergio Scariolo, vice allenatore dei Toronto Raptors al suo primo anno su una panchina NBA, è approdato – si può dire stranamente – con qualche anno di ritardo nella lega di basket più famosa del mondo. La sensazione nel parlarci assieme però è che abbia già tutte le carte in regola per poter puntare in un futuro a breve termine a diventare un head coach di una franchigia NBA. A una conoscenza tecnico-tattica del gioco a livello globale, unisce impressionanti capacità manageriali, gestionali, linguistiche (parla correntemente spagnolo e inglese) ma anche di pubbliche relazioni. Nel settembre 1989 esordiva come capo allenatore dell'allora Scavolini Pesaro per diventare dieci mesi dopo, a soli 29 anni da poco compiuti, il più giovane allenatore ad aver vinto uno scudetto nella Serie A italiana. Da quel momento la sua carriera nel basket europeo è esplosa a livelli altissimi approdando quest'anno nella NBA.

Coach Scariolo, dopo 29 anni da capo allenatore di squadre di club e nazionale ai massimi livelli europei ha scelto di rimettersi in gioco, sì al top ma da assistente di un allenatore pure lui al primo anno. Contento finora della scelta? Quali i pro e i contro e quali anche le analogie col suo capo allenatore Nick Nurse?



“Il discorso per me e Nick Nurse può essere simile: siamo tutti e due in un ruolo nuovo, diverso, e siamo stati chiamati qui perché abbiamo dimostrato, in un altro ruolo, di poter essere competitivi in questa professione. Però è chiaro che siamo chiamati a dimostrare un po’ tutto di nuovo da zero: certo, abbiamo una sorta di credito, ma dobbiamo guadagnarcelo ogni giorno perché in America nessuno regala niente, né ai giocatori, né allo staff tecnico o all'ultimo dei componenti dell'organizzazione. Nick lo sta facendo molto bene finora, tanto per i risultati che per il modo in cui gioca la squadra; io da parte mia cerco di farlo mettendo a disposizione le mie idee, le mie esperienze e prestandomi anche a fare da ponte con la pallacanestro europea, con la quale resto ovviamente in contatto quotidiano non solo per il mio ruolo di allenatore di una delle squadre nazionali migliori dell'universo FIBA [quella spagnola, ndr] ma anche osservando direttamente le competizioni e vedendo tante partite. Direi che questa in NBA è una sfida nuova. Personalmente era da tempo che l'idea di uscire dalla mia zona di comfort mi intrigava e devo dire che sono contento della decisione che ho preso. Sono riuscito abbastanza in fretta ad adeguarmi ai grandi carichi lavorativi che spettano a un assistente riuscendo a trovare un giusto compromesso con le ore di sonno. Il fatto poi di avere gerarchicamente qualcuno più in alto di me a cui riportare, per il quale svolgere mansioni non tipiche di un head coach, non mi permette di adagiarmi – e anzi, mi fa restare sempre sveglio, mi fa sentire vivo”.

Negli staff tecnici delle franchigie NBA i compiti sono divisi spesso in maniera che possiamo definire verticali (per squadra avversaria) e orizzontali (per aree di responsabilità). Qual è la vostra struttura?



“La nostra è una forma un po' atipica: io riporto solo e direttamente al capoallenatore, ma tra i tre assistenti di prima linea – cioè Adrian Griffin, Nate Bjorkgren e il sottoscritto – ci dividiamo i compiti e ruotiamo le tre grandi aree di competenza – attacco, difesa e situazioni speciali (ovvero rimesse, giochi specifici, difesa a zona ecc.) – con una frequenza di 10/15 partite a testa, anche se poi i compiti di ognuno verranno definiti meglio durante i playoff. Per me questo sistema è stato molto utile perché così, pur essendo al mio primo anno, non ho dovuto specializzarmi su un'area sola ma ho potuto realmente conoscere, studiare e analizzare il gioco da tutti i punti di vista. Quando poi si giocheranno partite importanti e decisive come quelle dei playoff, un pizzico in più di esperienza rispetto agli altri penso di poterla mettere sul tavolo e allora spero di poter dare ancora di più il mio contributo a questo gruppo”.

Come giudica la situazione a Est? Toronto, Milwaukee (con l'arrivo di due spagnoli che conosce molto bene come Nikola Mirotic e Pau Gasol) e Philadelphia vi siete rinforzati alla trade deadline; Boston è rimasta immutata ma ancora non convince al 100%, Indiana nel frattempo ha perso Oladipo…



“Secondo me sono cinque squadre che hanno una differenza di valori veramente minima l'una dall'altra. Bisogna dare credito a Milwaukee per quello che sta facendo: è una squadra temibile per la propria atipicità, con questa struttura che prevede giocatori sul perimetro, ma i Bucks sono tosti anche dietro, con eccellenti difensori a roster. Boston e Philadelphia hanno tantissimo talento, Indiana un carattere pazzesco che gli ha permesso di reggere all'infortunio di Oladipo in una maniera forse inaspettata. Noi forse rispetto alle altre abbiamo forse un po’ di qualità in più, una profondità di organico un pochino più grande. Se non succedono grossi scossoni, siamo in una situazione in cui è difficile poter pensare di poter puntare al primo posto ma contemporaneamente non dovremmo scendere al terzo”.