Ai Clippers Tobias Harris stava viaggiando appena sotto i 21 punti a partita (20.9), aggiungendoci 7.9 rimbalzi e 2.7 assist, sfiorando il 50% dal campo e tirando il 43.4% da tre punti. Di lui si parlava come di un probabile All-Star per la partita di Charlotte ma poi, improvvisa, è arrivata la trade: i Clippers se ne liberano, spedendolo a Philadelphia. “Sono rimasto un po’ sorpreso – ammette in un’intervista rilasciata a The Athletic – ma fa parte del business. I Clippers vogliono andare in un’altra direzione, non mi resta che augurargli il meglio. Certo, una parte di me c’è rimasta un po’ male, pensando: ‘Ho fatto tutto quello che dovevo fare, eppure…’. Ma funziona così, gli affari sono affari, io so che in giro per la lega la gente apprezza quello che porto in campo, e i 76ers me lo hanno dimostrato”. Cambiata maglia, lui ha continuato a fare quello che faceva prima, al punto che nel paragonare le statistiche tra le 55 gare in maglia Clippers e quelle fin qui disputate coi Sixers le similitudini sono quasi impressionanti: 20.5 punti, 8 rimbalzi, 2.6 assist con quasi il 52% dal campo e il 40% da tre punti. “Col mio stile di gioco so di poter essere produttivo giocando al fianco di chiunque. Qui mi hanno accolto a braccia aperte – racconta – chiedendomi da subito di giocare in maniera aggressiva, senza timori reverenziali verso nessuno. Sono felice di essere qui, questi Sixers sono la squadra con più talento in cui ho mai giocato. C’è tantissimo talento, per cui è ovvio c’è da lavorare per far funzionare tutto al meglio”. Harris sembra essere stato chiamato a Philadelphia anche per questo, per fare un po’ da tramite tra tante superstar giovani e dalla personalità decisa, da Embiid a Butler, passando per Simmons. “Mi piace questo ruolo da connettore, il ruolo di chi è chiamato a tenere assieme i ragazzi. Sono al mio ottavo anno nella lega, ho visto personalità, compagni e situazioni delle più diverse, so comunicare con chiunque. Sento di essere arrivato qui per una ragione: aiutare questa squadra a vincere, arrivare al titolo o comunque diventare una forza costante nella lega. I miei compagni lo hanno capito e stanno rispettando il mio lavoro”.