Per la seconda stagione consecutiva, dopo che il loro nome era stato tirato in ballo numerose volte tra voci e ipotesi varie, gli Atlanta Hawks hanno lasciato trascorrere la trade deadline senza entrare in alcuno scambio rilevante.

Il telefono dei vari Kent Bazemore, Dewayne Dedmon, Jeremy Lin e Taurean Prince – che erano i quattro nomi più chiacchierati a ridosso del 7 febbraio – è rimasto silente. Nessuna valigia da preparare, nessun trasloco da organizzare. Come inizialmente successo con Marco Belinelli ed Ersan Ilyasova lo scorso anno, sono stati trattenuti sul mercato prima che alcuni di essi venissero liberati con un buyout.

Il motivo alla base di questo immobilismo, in entrambe le circostanze, va cercato all’interno della strategia ben definita e precisa di Travis Schlenk, General Manager della franchigia dal maggio 2017. Una strategia costruita sui solidi pilastri della crescita e dello sviluppo dei giocatori, e messa in pratica grazie al mantenimento di un’ampia flessibilità salariale e all’accumulo di scelte al Draft, che saranno cinque il prossimo 20 giugno – due al primo giro (al momento la 5 e la 6, in attesa della Lottery) e tre al secondo. Difficile convincere Schlenk a discostarsi da questi binari, anche al costo di concedere il buyout a quegli stessi giocatori che lui stesso, apparentemente, non è stato in grado di scambiare – o più semplicemente, in cambio dei quali gli veniva sempre richiesto l’accollo di un contratto sgradito.

Lo scorso anno furono l’azzurro e il veterano turco a lasciare Atlanta una manciata di giorni dopo la chiusura del mercato. Quest’anno è toccato a Jeremy Lin, partito dalla Georgia con destinazione Toronto. Non è attorno ai veterani, infatti, che coach Lloyd Pierce sta cercando di costruire la rinnovata identità degli Atlanta Hawks. L’ex assistente di Cleveland, Golden State, Memphis e Philadelphia ha battuto la concorrenza estiva degli altri candidati grazie alla sua spiccata impronta difensiva e, soprattutto, alle sue ben note doti di sviluppatore di talenti, di instancabile lavoratore e di mentore per i giocatori più giovani. Una materia prima che ad Atlanta non sembra mancare. Anzi.

Con due terzi di stagione abbondantemente in archivio, i primi due giocatori per minuti giocati, punti realizzati e Usage Rate sono John Collins e Trae Young, chiamati rispettivamente con la 19^ scelta del Draft 2017 e con la 5^ del Draft 2018. Anche se è più probabile che abbiate sentito parlar di loro per lo sciagurato tentativo di schiacciare sorvolando una fedele riproduzione del Wright Flyer – nel caso di Collins – e per l’esser stato preferito a Luka Doncic in sede di Draft – nel caso di Young.

Spoiler: c’è molto altro.

A voler riassumere sommariamente i fatti, John Collins e Trae Young sono il motivo principale per cui gli Atlanta Hawks non riescono a perdere quanto dovrebbero, e si sono allontanati gradualmente dalle squadre con il peggior record della Lega, nonché dalla possibilità di avere la più alta probabilità di scegliere per primi il prossimo giugno. Il loro record, dopo le 6 vittorie e 23 sconfitte con cui hanno iniziato la stagione, è proseguito con 18 vittorie nei successivi 40 incontri, incluso un tour di sette trasferte consecutive tra gennaio e febbraio chiuso con saldo positivo.

In termini di gap, gli Atlanta Hawks sono più vicini all’ottavo posto dei Miami Heat che al quindicesimo dei New York Knicks. E mentre nella Grande Mela si sogna in grande, photoshoppando le uniformi blu e arancio sulle spalle di Zion Williamson e dei più appetitosi free agent della prossima estate, ad Atlanta inizia a farsi largo la viva convinzione che il processo di ricostruzione della squadra potrebbe essere in una fase meno embrionale di quanto si creda.

Entrato nella Lega con una miriade di occhi addosso – sia per i lampi fatti intravedere con la canotta di Oklahoma University, che per il suddetto scambio con il 20enne sloveno – sin dalla Summer League di Salt Lake City l’ex Sooner ha faticato più del previsto ad adattarsi ai parametri NBA, contribuendo suo malgrado ad alimentare il mormorio di sottofondo.

Grazie alla fiducia incondizionata riposta in lui da coach Pierce sin dalla prima palla a due, però, Young ha potuto lavorare sul suo gioco con serenità e senza eccessive pressioni, crescendo con costanza nelle percentuali dall’arco – 19.8% a novembre, 34% nei due mesi successivi, 43.7% a febbraio – e nella produzione offensiva, passando da 97.4 a 113.8 di rating offensivo nel medesimo arco di tempo.

La sfrontatezza con cui scocca il tiro da distanze siderali, poi, ha contribuito a far ricredere su di lui anche quella parte di platea che non si era lasciata convincere dai freddi numeri.