Cousins protagonista della "soap opera NBA"

Sarà soltanto pretattica o forse un modo per manifestare autostima, ma nel frattempo chi sorride è soprattutto Golden State. Cousins infatti ha chiuso la sfida con 27 punti a referto, sette assist, il 68.8% al tiro e ben 11 canestri segnati - tutti massimi stagionali per un giocatore che già assapora l’opportunità di giocare le sue prima partite di playoff in carriera. “Questa è stata la sua prestazione migliore in maglia Warriors - sottolinea Klay Thompson, che ha beneficiato di quattro dei suoi assist in un match da 30 punti complessivi - sono stato il primo ad avere molto più spazio grazie al gioco in area e alle sue qualità di passatore. Ha aggiunto una nuova dimensione alla squadra in attacco e questa sera tutti hanno visto cosa è in grado di fare per darci una mano”. A fine partite tutti i cronisti arrivati a Houston per una delle sfide più interessanti dell’ultimo mese di regular season avevano occhi solo per lui. E Cousins ne ha approfittato per paragonare la frenesia di tutto ciò che circonda la sua squadra a una soap opera che sua nonna guardava ogni giorno quando lui era bambino: “Sono sicuro che ne abbiate sentito parlare - “As The World Turns” [“Così gira il mondo”, in onda dal 1956 al 2010 con 13.858 puntate e 54 stagioni complessive, ndr]. Mia nonna le definiva le sue storie, ero sempre assieme a lei davanti la TV e ogni episodio succedeva qualcosa. Io però non voglio vestire i panni della star della versione cestistica dello show. Voglio solo continuare a giocare a pallacanestro, non cerco altro”. Vista la resa sul parquet e la sicurezza nei suoi mezzi - mai mancata, a dire la verità - difficile dargli torto: “Nessuno può pensare di fermarmi in uno contro uno, punto. Per quello contro di me può giocare chiunque, per me non fa alcuna differenza”.