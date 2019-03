Tra i 41.507 fortunati che hanno potuto assistere dal vivo alla rimonta della Juventus negli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid c’era un tifoso davvero speciale, specialmente per gli appassionati di pallacanestro: Ray Allen. Ospite di una famosa casa automobilistica, il due volte campione NBA era presente in tribuna vestito anche con una casacca bianconera personalizzata con il numero 34 e il suo cognome, come un tifoso qualsiasi anche se era al suo debutto assoluto a una partita europea. “La mia prima partita di Champions League, e che partita è stata!” ha scritto poi su Instagram. “La Juventus è passata grazie a una grande prestazione di squadra e tre gol splendidi di Cristiano”. Allen, che durante la giornata aveva visitato la città come testimoniato dal suo account, ha anche sottolineato la grande atmosfera dello stadio di Torino: “L’energia nello stadio era incredibile! La mia unica tristezza è che non so quando potrò vedere un’altra partita”. Viene da pensare che la prossima volta possa pensarci direttamente la Juventus a invitare il miglior tiratore da tre punti nella storia NBA, visto che ha portato decisamente fortuna in occasione del ritorno contro l’Atletico. Per arrivare fino in fondo e riportare la Champions a Torino non si può lasciare nulla al caso, neanche la scaramanzia.