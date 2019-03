I tre precedenti stagionali: Boston ha sempre avuto la meglio

Per consolarsi e predisporsi al meglio alla sfida, i Celtics possono guardare a come sono andate le partite già giocate contro Atlanta in questa regular season. Nonostante gli alti e bassi di Boston infatti, che spesso ha sofferto e perso gare che sembravano alla portata dei biancoverdi, contro gli Hawks non sono arrivati passi falsi, a partire dalla sfida del 24 novembre scorso, in cui a Boston servirono letteralmente 12 minuti per mettere le cose in chiaro e la partita in discesa. In quell’occasione il parziale dei Celtics nel primo quarto fu di 45-23; un segnale chiaro, con Aron Baynes che chiuse nell’inedito ruolo di miglior realizzatore della squadra con i suoi 16 punti (conditi con nove rimbalzi). Trae Young invece, sbocciato definitivamente nelle ultime settimane, faceva ancora a pugni con il parquet: per lui cinque punti e -35 di plus/minus in 19 minuti. Il rookie tanto voluto e cercato dagli Hawks non riusciva a tenere il campo, come successo anche nella prima sfida giocata a Boston. Il copione è sempre lo stesso: 42-19 di parziale Celtics nel primo quarto, partita in discesa e Young alle corde (2/11 al tiro, -26 di plus/minus in 23 minuti). In quell’occasione ben cinque giocatori dei Celtics segnarono più di 18 punti a testa; un apporto corale ben diverso dall’acuto piazzato da Kyrie Irving nella terza gara tra le due squadre in regular season. In quel caso Boston riuscì a rimontare nel finale (30-16 di parziale nell’ultimo quarto), grazie soprattutto ai 32 punti del n°11 dei Celtics, che guiderà i biancoverdi anche nella sfida di sabato pomeriggio. Un banco di prova importante per Boston e per Young, per dimostrare di avere compiuto definitivamente la sua maturazione.