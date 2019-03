Giocare a Indianapolis sarà sempre diverso rispetto alle altre partite di regular season per Paul George. Anche la seconda volta, dopo che la sfida del dicembre 2017 è un ricordo che il n°13 vuole scacciare dalla sua mente: “È sempre un’esperienza emozionante, perché ho investito tanto in questo posto – racconta George in un’intervista a The Athletic - Sarà sempre speciale, una partita in cui diventa difficile restare focalizzati e concentrati al 100%”. Rispetto allo scorso anno le cose sono profondamente cambiate: “Di sicuro – sottolinea il diretto interessato – ma ci sono sempre dei momenti in cui stai correndo nell’altra metà campo e ti capita di vedere qualche faccia conosciuta a bordo campo. E magari poi torni indietro e incroci lo sguardo con un altro che hai visto un sacco di volte in palestra. L’usciere, i ragazzi della sicurezza, i raccattapalle – sono tutti un po’ cresciuti. I ragazzi che entrano in campo durante le pause e schiacciano in maniera spettacolare. Tantissime persone con cui ho trascorso del tempo, che hanno condiviso con me un sacco di emozioni: siamo diventati grandi insieme”. La resa sul parquet però questa volta è stata di gran lunga superiore ai 13 punti con 3/14 al tiro di 15 mesi fa: alla sirena finale sono 36 punti per George, “rovinati” dalle due palle perse che sono costate ai Thunder una sconfitta nonostante le 19 lunghezze di margine. A fine partita in molti si sono fermati a stringergli la mano, a chiedere un autografo, a prescindere dal cambio di maglia: “Mi ritireranno la maglia? Ah, se mai lo faranno non avverrà prima di 30 anni. E poi non ne sono sicuro: onestamente non so se in maglia Pacers ho fatto abbastanza per meritare un riconoscimento del genere. Ma non è una decisione che dipende da me”.