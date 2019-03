Non c’è davvero pace per Dante Exum. La guardia australiana degli Utah Jazz non ha nemmeno fatto in tempo a tornare in campo dopo 25 partite di assenza per problemi alla caviglia sinistra che subito si è fatto male di nuovo, e la sua stagione potrebbe anche essere finita. Exum ha lasciato il campo dopo tre minuti nella sfida con i Minnesota Timberwolves – la sua terza partita dopo il rientro – e gli è stata diagnosticata la rottura parziale del tendine rotuleo del ginocchio destro, un infortunio che lo terrà fuori a tempo indeterminato. Ora il giocatore e la squadra cercheranno di capire come procedere per il recupero, ma con i playoff che sono ormai a meno di un mese di distanza, è difficile pensare che rientri in tempo per dare un contributo tangibile ai Jazz. Che peraltro avrebbero bisogno di una guardia veloce in grado di marcare i migliori realizzatori avversari, e che invece dovranno fare a meno dello sfortunato australiano. Già lo scorso anno Exum aveva disputato solamente le ultime 14 partite in regular season, ma era riuscito a dare una mano in post-season specialmente con la difesa su James Harden. Un lusso su cui probabilmente i Jazz non potranno contare quest’anno.