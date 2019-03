Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 88-110

Perdere in casa contro Phoenix non dev’essere piaciuto troppo in casa Warriors, che hanno reagito alla sconfitta contro una delle peggiori squadre NBA con due convincenti vittorie in trasferta, a Houston la prima (di soli 2 punti), a Oklahoma City la seconda (con un perentorio +22), in entrambe le occasioni senza Kevin Durant alle prese con una caviglia dolorante. Senza l’ex più “odiato” dal pubblico dei Thunder, ci ha pensato Steph Curry a rubare il palcoscenico segnando 33 punti e diventando il quinto Warrior di sempre a segnare 16.000 punti con l’organizzazione, alle spalle soltanto di Wilt Chamberlain, Rick Barry, Paul Arizin e Chris Mullin. Ben 19 dei suoi 33 punti arrivano nel primo tempo, quando Golden State annienta i Thunder (64-46 il punteggio all’intervallo), ma Curry ne aggiunge poi altri 11 nel terzo quarto per mantenere sempre a distanza di sicurezza gli avversari, traditi da una delle peggiori prestazioni stagionali del loro leader, Russell Westbrook. Il n°0 di OKC chiude con solo 7 punti e un orrendo 2/16 al tiro, con zero canestri da tre su 7 tentativi, e se è vero che contribuisce con 8 rimbalzi e 9 assist la sua gara vede anche 4 palle perse, 5 falli e il 16° tecnico stagionale, che (se non rescisso) gli farà saltare anche la prossima partita. Per Golden State – che con la vittoria in Oklahoma raggiunge matematicamente i playoff per la settima stagione in fila (record di franchigia) – ci sono anche 23 punti con 8 rimbalzi di Klay Thompson e 12 con 8 rimbalzi e 6 assist per DeMarcus Cousins, costretto però a uscire dalla gara per una leggera distorsione alla caviglia. La gara degli Warriors è in discesa fin dal primo quarto, chiuso con 40 punti a tabellone ottenuti tirando il 61% dal campo e 7/11 da tre punti: a cercare di resistere in casa Thunder solo Paul George, autore di 29 punti e 13 rimbalzi, ma le orrende percentuali al tiro condannano i padroni di casa, sotto il 32% dal campo e con un pessimo 13/23 anche dalla lunetta.