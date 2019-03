Triple doppie in serie, anche nel 2017

Per un giocatore che in carriera conta 15 triple doppie e che quest’anno vede solo LeBron James (7), Ben Simmons (10), Nikola Jokic (12) e Russell Westbrook (27) contarne di più, il vizio di riempire tutte le caselle del proprio boxscore non è però una novità. Già sul finire della stagione 2016-17, quando ancora era in maglia Orlando Magic, Payton aveva messo a segno 3 triple doppie in 5 partite, registrandone cinque in meno di un mese tra l’inizio di marzo e quello di aprile. Curioso come anche nel marzo 2015, l’allora matricola dei Magic aveva festeggiato la sua prima tripla doppia nella lega (15 punti, 12 assist e 10 rimbalzi contro Dallas) mettendone subito a segna una seconda la partita successiva, contro Portland (con 22 punti, 10 assist e altrettanti rimbalzi). Quest’anno, con quella appena messa a referto contro i Mavericks, Payton ha eguagliato anche un altro nome leggendario nella NBA – e nella storia della franchigia di New Orleans – come quello di Chris Paul, l’unico altro giocatore ad aver realizzato 6 triple doppie in una singola stagione, impresa riuscita a CP3 nel 2008-09. Un motivo in più per continuare su questa strada e magari superarlo, anche perché la prossima gara dei Pelicans vede Payton impegnato proprio contro la sua ex squadra, gli Orlando Magic: “Sarebbe bello proseguire…”, si fa scappare il n°4 di New Orleans.

