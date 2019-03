“Sì, è fondamentale tenere questo ritmo e mettere insieme dei successi per approcciare al meglio i playoff”. È soddisfatto Danilo Gallinari dell’ottava vittoria dei Clippers nelle ultime nove gare, leader di una squadra che ha trovato la chiave per continuare ad accumulare successi contro qualsiasi tipo di avversario: “Siamo migliorati molto nelle situazioni offensive, soprattutto nell’ultimo quarto. Sappiamo dove andare e cosa fare”. Il protagonista da oltre un mese a questa parte è sempre e solo il n°8, che chiude spesso e volentieri come miglior realizzatore dei Clippers. Per Gallinari è la settima partita consecutiva oltre quota 20, una continuità mai tenuta prima in carriera: “L’importante è che le mie prestazioni siano accompagnate dalle vittorie. Lo stiamo facendo e questo mi soddisfa, vuol dire che sto aiutando la mia squadra nei successi. I miei risultati sono merito di tutto il gruppo: il ritmo e la chimica di squadra sono fondamentali. Soprattutto perché il mio tipo di gioco richiede la massima collaborazione da parte dei miei compagni”. Un successo figlio del lavoro in difesa: “Siamo molto bravi a rispettare il piano partita. Ogni gara cambiano “le regole” da seguire e stiamo dimostrando di essere in grado di cambiare di volta in volta, restando concentrati per 48 minuti. A inizio stagione lo facevamo soltanto a sprazzi, invece adesso siamo molto più costanti”. I losangelini in fondo erano cinque anni che non riuscivano a battere allo Staples Center i Pacers: “Loro sono una squadra molto fisica, è fondamentale essere più duri di loro e cercare di farlo per 48 minuti. Alla fine abbiamo combattuto a sufficienza per portarla a casa”. E quando si parla di lotta, di energia e di grinta, diventa impossibile non fare riferimento a Montrezl Harrell, autore di 20 punti e 12 rimbalzi con il solito impatto in uscita dalla panchina: “Ci dà tanta energia e intensità a gara in corso. Lo aveva già fatto la passata regular season, sapevamo bene che tipo di giocatore sia. Sta veramente facendo una stagione super”. Adesso non bisogna mollare la presa, anche perché a Ovest tutte le squadre da playoff continuano a vincere: “Non dobbiamo fermarci, tutti andiamo a caccia del miglior piazzamento in vista della post-season. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così”.

[Intervista di Zeno Pisani | Video di Sheyla Ornelas]