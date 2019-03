Quanto servirebbero… D’Angelo Russell e Brook Lopez!

Gli altri due in realtà non è che facciano molto meglio: fuori dai 50 restano anche Kentavious Caldwell-Pope da 34.6% e lo stesso LeBron che tira con il 33.9%: considerando le percentuali in area, al ferro e in penetrazione, quelle conclusioni restano davvero il male minore che le difese avversarie sono disposte a concedere al n°23. Un dato che incide, considerando il fatto che James sta viaggiando a quasi sei tentativi di media a gara – il dato più alto della sua intera carriera. Meno minuti, tanti tiri e una percentuale in calo: il risultato non può che essere una resa e un’efficienza in picchiata, mentre a guardare bene i dati i migliori realizzatori da lontano per percentuale sono stati Lance Stephenson (37.9%) e Rajon Rondo (sì, non c’è refuso). Questa è una delle ragioni per cui coach Walton ha continuato a riproporli sul parquet, nonostante il loro impatto fosse deleterio nell’altra metà campo e spesso sulla chimica di squadra. Insomma, in una classifica in cui Danilo Gallinari è secondo soltanto a Joe Harris e Danny Green, servirebbero giocatori di ben altro spessore e volume. Difficile in una serata del genere non notare la stridente contraddizione dell’osservare i dati dei due giocatori presenti in coabitazione in classifica al 36° posto; appaiati non solo nel passato comune in gialloviola, ma anche per percentuale. D’Angelo Russell e Brook Lopez, 36.6% dall’arco per entrambi, su volumi e numeri di conclusioni ben più alte di quelle prese dai giocatori dei Lakers. La point guard di Brooklyn dopo la gara da 44 punti nuovo massimo in carriera contro Sacramento è salita a quota 202 triple totali in stagione; record di franchigia per i Nets e ottavo in NBA per numero totale di bersagli pesanti. Il lungo dei Bucks invece si piazza al 13° posto, il più produttivo dall’arco della miglior squadra NBA che in questa stagione ha fatto un enorme passo in avanti proprio grazie alla resa nel tiro dall’arco. Insomma un lungo moderno, duttile, pagato davvero poco da Milwaukee (meno di 3.4 milioni di dollari), senza vincoli contrattuali per la prossima stagione: proprio quello che serviva ai Lakers, che invece hanno preferito lasciarlo partire. L’ennesimo errore di una stagione da dimenticare.