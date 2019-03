Anche Dirk Nowitzki 31.427 punti fa ha mosso per la prima volta in carriera una retina NBA. E nella gara dopo quella che ha sancito il sorpasso della leggenda tedesca nella classifica dei marcatori all-time nei confronti di Wilt Chamberlain, in casa Mavericks c’è un altro traguardo (a suo modo storico) da celebrare: un giocatore che di cognome fa Antetokounmpo, ma non Giannis di nome, ha realizzato il suo primo punto in NBA. Il terzo della famiglia a riuscire in questa impresa. Si tratta di Kostas, la 60^ scelta dell’ultimo Draft – selezionato dai Sixers e poi subito dirottato in Texas – che ha bagnato il suo esordio con un tiro libero a segno nel finale della sfida persa contro Portland. Due tentativi dal campo finiti lontano dal fondo della retina e poi un fallo a 33 secondi dalla sirena: il primo libero esce, il secondo no. Un vero e proprio gol da festeggiare sotto la curva: “È una sensazione indescrivibile – racconta – un sogno che diventa realtà e sono felicissimo di aver avuto l’opportunità di segnare un punto, di scrivere la cifre uno affianco al mio nome in un boxscore NBA. Tutto è andato esattamente come successo a mio fratello anni fa: anche Giannis al suo esordio si ritrovò in lunetta, sbagliando il primo tentativo e mandando a segno il secondo”. Le similitudini sul parquet al momento si fermano più o meno a quello, oltre che al cognome scritto sulla schiena e alla genetica che in casa Mavericks sperano possa fare il resto. Il fratellone non ha perso tempo, twittando sui social una gif soddisfatta accompagnata dalla didascalia: “Il mio stato d’animo quando Kostas Antetekounmpo segna il suo primo punto in NBA!” e rilanciando poi i ringraziamenti di Kostas. Anche Luka Doncic ha salutato via social l’esordio del compagno di squadra, sottolineando come molti altri punti stanno per arrivare. O almeno, quella è la speranza di Dallas, che in piccola parte spera di poter investire su Kostas le proprie energie ottenendo un ritorno in qualche modo diverso da quanto accaduto con Thanasis – altro fratello di Giannis – nel 2016 con i Knicks: per lui due presenze, sei minuti totali sul parquet e sei punti a referto, prima di fare le valigie e tornare in Europa. La speranza per Kostas è che questo sia soltanto l'inizio.