L’associazione di idee è fin troppo facile. Con gli Oklahoma City Thunder in grossa difficoltà nelle ultime settimane, a tanti tifosi sugli spalti della Chesapeake Arena sarà balenato in testa il pensiero: a questa squadra servirebbe proprio un Nick Collison per stabilizzare la situazione. Nella serata in cui è stata ritirata la maglia numero 4 dell’ex giocatore dei Thunder – la prima da quando la franchigia si è trasferita da Seattle a OKC –, la squadra di casa non è riuscita a regalare una vittoria al suo numero 4, pur riuscendo a forzare il supplementare ai Toronto Raptors. Riuscendoci, peraltro, con una giocata tipicamente “Collison-iana”: uno sfondamento subito da Dennis Schroeder sul possesso decisivo. E nel primo possesso offensivo dell’overtime, l’erede spirituale di Collison, Steven Adams (che dopo la gara ha detto “Mi manca il vecchio bastardo”), ha pescato il taglio backdoor di Russell Westbrook come avrebbe fatto il suo amico, che per un paio di anni ha dato vita a splendidi giochi a due con James Harden. Non è bastato però per superare i Raptors, complici sette errori consecutivi al tiro per aprire il supplementare che hanno permesso ai canadesi di portare a casa la vittoria, condannando OKC a un esame di coscienza. Dalla pausa per l’All-Star Game, infatti, i Thunder hanno vinto solo cinque delle 15 partite disputate, e dopo la sconfitta di stanotte sono scivolati all’ottavo posto nella Western Conference. Il che significherebbe subito una serie contro un altro ex che ben si ricordano a OKC, vale a dire Kevin Durant – presente alla Chesapeake Arena per la celebrazione del suo compagno e spettatore non si sa quanto interessato di quanto successo sul parquet.