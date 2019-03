A pochi giorni dalla cerimonia del ritiro della sua maglia n°1 alla American Airlines Arena – solo il quarto giocatore di sempre ad avere questo onore nella storia dei Miami Heat (dopo Alonzo Mourning, Tim Hardaway e Shaquille O’Neal) – Chris Bosh ha raccontato a Tom Haberstroh gli alti e bassi di una carriera senz’altro prestigiosa ma non senza momenti molto difficili. A partire dalla decisione di doverla terminare in anticipo sui tempi, per via delle conseguenze di quegli accumuli di sangue – prima nei polmoni poi al polpaccio – che lo hanno convinto al ritiro l’anno scorso, dopo quasi tre anni dalla prima diagnosi. “La cosa più difficile è stata vedere il gioco evolversi verso una direzione perfetta per le mie caratteristiche”, ammette il lungo degli Heat, che all’ultimo anno a Miami – nel 2015-16 – tentava più di 4 triple a sera (che realizzava con il 36.5%), il settimo per numero di triple tirate tra i lunghi della lega quando invece oggi quasi il triplo dei lunghi (18 il totale al momento) hanno questo volume di tiri dalla lunga distanza. “Non è stato facile, lo ammetto, ma oggi sono contento per i giocatori che hanno approfittato di questo nuovo scenario tecnico: ha avuto un piccolo ruolo nell'evoluzione del gioco nella NBA”. Come non era stata facile neppure durante i playoff del 2012, con gli Heat a un passo dall’eliminazione in semifinale di conference contro Indiana e Bosh infortunato e nell’occhio del ciclone: “Il mio errore è stato ascoltare i talk show in tv: mi entravano in testa tutte le critiche, al punto da pensare di smettere di giocare, e ritirarmi. È stata mia moglie a convincermi a non farlo”. Il ruolo di pioniere di Bosh nella NBA moderna non si ferma al suo impatto tecnico, sul campo – lo stretch 4 che diventa stretch 5, negli Heat dei “Big Three” con Dwyane Wade e LeBron James – ma anche fuori, uno dei primi a forzare la sua cessione da una squadra a un’altra con il suo passaggio da Toronto (una sola stagione vincente nei suoi sette campionati lì) a Miami: “Una decisione che ha avuto un impatto importante – riconosce, pensando ai trasferimenti futuri dei vari Kevin Durant, Kyrie Irving, Jimmy Butler e Kawhi Leonard – ma la cosa divertente è che in molti non l’hanno apprezzata. Alla gente non piacciono gli atleti con un cervello”. A convalidare la sua scelta di abbandonare il Canada per cercare di vincere un titolo (poi diventati due, nel 2012 e nel 2013), anche il parere di chi – prima di lui – lo aveva fatto, lasciando il Minnesota per Boston: “Durante l’All-Star Game di Dallas del 2010 io e Kevin Garnett eravamo in squadra assieme. Prima del via gli ho chiesto: ‘Quando hai capito che era il momento giusto di lasciare i T’Wolves?’. Mi ricordo il consiglio di KG, quello di cercarmi una squadra dove i miei nuovi compagni potessero togliermi dalle spalle un po’ di pressione e permettermi di non dover pensare ad altro che a giocare a basket al mio meglio”.