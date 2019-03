Lento, grosso, egoista. Nei fatti imprendibile, compatto e dannatamente efficace. James Harden continua a dividere, a far discutere per il suo stile di gioco, ma soprattutto a travolgere qualsiasi difesa gli capiti di fronte. Non ultima quella dei San Antonio Spurs, che mai nella loro storia si erano visti segnare in faccia ben 61 punti da un singolo giocatore; 48 ore dopo averne messi a referto 57 contro Memphis. Totale 118, il numero che tantissimi difensori vorrebbero fare dopo aver provato invano a frenare il Barba. Non è questione di rifornimenti, di assist, di costruzione di squadra. Harden fa da sé, per quello non sai come prenderlo, come isolarlo da un gioco che continua a passare sempre e comunque dalle sue mani. Un talento cristallino, scatenato, che se prende fuoco nel primo quarto (27 punti in 12 minuti) poi non smette più di ardere. Un grande lavoratore, come testimoniato nei fatti dal diretto interessato, che dopo aver ritoccato – nel senso di raggiunto di nuovo – il suo massimo in carriera, al posto di celebrare il traguardo sui social preferisce postare un video girato pochi minuti la sirena finale. Torso nudo, il pantaloncino rosso ancora addosso e gli esercizi con le corde, i pesi. Coordinazione, forza, con un corpaccione che ben racconta le difficoltà di chi vuole provare a spostarlo. A piegarlo. La narrativa e il personaggio NBA si costruisce anche così e il Barba ormai è esperto anche in questo; davvero non gli manca nulla: “Lavoro duro ogni singolo giorno per essere il miglior giocatore possibile. Lo faccio anche tutte le volte che non ho voglia, o che sono stanco o che ho qualsiasi altra cosa che mi passa per la testa. Perché per essere onesti, penso di avere una chance di diventare uno dei migliori giocatori ad aver mai giocato a pallacanestro”.