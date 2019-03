NBA Sundays: Milwaukee-Cleveland LIVE

Il racconto del primo tempo

Partenza con le marce altissime per i Milwaukee Bucks, che segnano 15 punti in meno di tre minuti e costringono i Cavaliers al primo rapido timeout. C’è tempo per i padroni di casa di raggiungere un traguardo storico in NBA in meno di 60 secondi: la prima tripla della partita infatti la firma Brook Lopez - la n°173 della sua regular season, superate le 172 di Channing Frye raccolte con i Phoenix Suns (che siede in panchina in casa Cavs) e diventato così il giocatore di almeno 2.10 metri con così tanti canestri dalla lunga distanza in una singola stagione. Basta poco per volare in doppia cifra, così come per distrarsi e lasciare un 8-0 di parziale ai Cavaliers che tornano subito a contatto e costringono coach Budenholzer al primo timeout del match. Cleveland comunque regge il colpo nella seconda metà di primo quarto, chiudendo la frazione sotto di sole cinque lunghezze, con Antetokounmpo in modalità controllato da otto punti con cinque tiri. Impressionante l’esplosività del greco quando, chiaramente sfidato al tiro da Tristan Thompson che resta a protezione del ferro, preferisce buttarsi dentro contro l’avversario, prendendo lo slancio dal contatto, cambiando mano in aria e schiacciando con la sinistra. Con Giannis in campo in fondo c’è sempre un motivo per restare incollati allo schermo. A inizio ripresa il copione non cambia: il n°34 dei Bucks detta legge, andandosi a prendere il ferro a proprio piacimento, con i Cavaliers che provano a reggere il colpo e a non perdere troppo contatto.