Tripla doppia n°8 della stagione – nessuno dopo i 33 anni ne aveva raccolte più di tre in una singola regular season – che portano a 81 il conto totale dopo aver messo a referto 29 punti, 11 rimbalzi e 11 assist contro Sacramento. LeBron James non abbassa in alcun modo i giri del motore, nonostante ormai i giochi siano aritmeticamente fatti. E per lui non c’è spazio ai playoff: “Non tradirei mai me stesso: so bene che siamo fuori dalla corsa playoff, ma se sono in campo non posso fare altro che giocare come so. E l’unico modo di farlo è quello di puntare a vincere. Non tradirò mai il Gioco. Esiste un’entità a cui molti si riferiscono come ‘gli dei del basket’. Loro continuano a osservare il modo in cui affronti la gara, se continui a perseguire le tue obbligazioni che sono previste dal fatto di essere un professionista. Questo è tutto ciò che continuo a fare”. Interrompere una striscia di cinque sconfitte in fila proprio nel momento in cui è diventato inutile vincere, in effetti, ha un po’ il sapore di beffa: “Se sono sul parquet, devo giocare al massimo senza star lì a badare alle circostanze, senza fare grossi calcoli sui minuti da trascorrere in campo. Il mio obiettivo resta sempre quello di incidere in ogni azione, ogni volta che tocco un pallone o che i miei compagni si affidano a me. Se metto quella maglia addosso, devo provare a far sì che le cose migliorino per i Lakers. Non sto dicendo che segnerò ogni tiro, o che porterò a termine ogni giocata senza perdere neanche una palla persa. Ma soltanto avere un impatto sulla gara e, visto che questa sera coach Walton ha deciso di mandarmi sul parquet, sono riuscito a incidere con qualche giocata, aiutando la squadra a raccogliere un successo fondamentale”.