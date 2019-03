Il ritorno di Fredette nello Utah e i tiri presi al posto di Booker

E come in ogni storia che si rispetti, c’è bisogno che da qualche parte si trovi anche un “nemico”, qualcuno pronto a mettergli i bastoni tra le ruote. Il destino ha voluto che a interpretare quel ruolo (in maniera casuale) fosse Jimmer Fredette, arrivato da pochi giorni a Phoenix dopo un’esperienza di oltre tre anni in Cina. Il miglior giocatore collegiale della nazione della stagione 2010/11 - leader per punti segnati all'epoca in cui viaggiava a quasi 29 di media - è stato il beniamino del pubblico dello Utah, facendo impazzire con i suoi Cougars i tifosi di Salt Lake City (e non solo). Un ricordo indelebile nella memoria di molti, che gli hanno tributato una standing ovation al suo ingresso in campo (sugli spalti c’erano alcuni tifosi con la maglia degli Shangai Sharks, la squadra cinese in cui ha giocato Fredette) e che lo hanno più volte invogliato a tirare, mettendolo chiaramente in conflitto con l’obiettivo di squadra che restava quello di far segnare Booker. A tre minuti dalla sirena infatti, coach Kokoskov decide di mandare in campo di nuovo il n°1 per far aumentare il suo bottino finale, mentre sul parquet resta Fredette che spinto dal pubblico cerca la conclusione ogni volta che il pallone passa dalle sue mani. Una situazione paradossale, in cui i Jazz arrivano addirittura a commettere fallo su un altro giocatore lontano dal pallone pur di non far segnare Booker. L’unico che continua a fare di testa sua è il beniamino di casa, che fatica da matti a trovare il fondo della retina e che viene celebrato con un vero e proprio boato da parte dei tifosi Jazz quando trova il suo primo (e unico) canestro della partita. Alla sirena finale sono sei i punti totali per Fredette, che chiude con 1/10 dal campo e 0/5 ai liberi. In 237 partite in carriera con almeno dieci conclusioni tentate, è la peggiore per percentuale realizzativa mai raccolta, ma siamo sicuri che la sfida contro i Jazz e Booker la ricorderà a lungo nonostante la pessima mira.