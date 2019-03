Dopo le voci dei giorni scorsi e le indiscrezioni secondo le quali sarebbe uno dei principali candidati a sostituire Luke Walton sulla panchina dei Lakers, Jason Kidd ha rotto il silenzio e, intervistato nella trasmissione "The Jump" su ESPN, ha spiegato di essere lusingato dalle offerte e dall’interesse delle varie squadre. E di non vedere l’ora di tornare ad allenare: “Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane - racconta il diretto interessato - per ora, sono felice di essere al centro delle attenzioni. E questo mi fa capire che sto facendo la cosa giusta: un anno sabbatico ti aiuta a fare chiarezza, a ritrovare energia e rimettere a posto l’attenzione sulle cose più importanti”. Kidd sottolinea come adesso deciderà senza fretta, lodando l’operato di Walton che ha dovuto affrontare tanti infortuni in stagione e un bel po’ di difficoltà amplificate a dismisura in un ambiente come quello di Los Angeles. “Aspetterò la fine della stagione per rendermi conto di quali saranno le opportunità che verranno fuori. Spero di trovarne una che faccia al caso mio. I Lakers sono una delle migliori franchigie al mondo, non solo della NBA. E ovviamente chiunque abbia la possibilità di entrare a far parte di quella squadra sa che è un’offerta che non si può rifiutare. Sia come allenatore che come giocatore, perché il loro obiettivo resta sempre la conquista del titolo NBA e al momento sono nel pieno di un processo che può riportarli in alto. Sono giovani, di talento e hanno LeBron James a disposizione per provare ad accelerare il tutto. La loro intenzione è quella di vincere subito, ma penso che ci voglia del tempo prima di riuscirci”. I più maliziosi potrebbero vedere in questo il tentativo di mettere le mani avanti già prima di iniziare il lavoro sulla panchina Lakers, anche se Kidd non allontana l’ipotesi di accettare l’offerta dell’università di California (“Voglio tornare ad allenare a qualsiasi livello, non per forza in NBA”): a Berkeley per due anni ha fatto la differenza sul parquet a inizio anni ’90 da giocatore e volendo potrebbe provare a scrivere una nuova pagina della sua storia collegiale da allenatore.