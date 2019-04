Marco Belinelli, 33 anni compiuti da poco, appena mandata in archivio la sua 11^ stagione (regolare) NBA, è pronto ad affrontare i sesti playoff della sua carriera. I primi nel 2011, con la maglia di New Orleans, bissati due anni dopo con quella di Chicago (e i primi canestri importanti, con annesse prestazioni da ricordare, quando il pallone pesa di più). Poi il biennio magico a San Antonio, che nel 2014 lo ha portato sul tetto della NBA, il primo (e finora unico) anello di un giocatore italiano nella NBA. L’anno scorso – dopo una stagione nel gulag di Atlanta – il buyout per firmare con Philadelphia e scoprirsi di nuovo protagonista in postseason, compreso il canestro impossibile dall’angolo che manda una gara dei suoi Sixers ai supplementari. Quest’anno c’era chi pensava che gli Spurs avrebbero potuto interrompere la loro striscia record di 21 apparizioni consecutive ai playoff. Non è successo, e così si è allungata a 22. Si inizia sabato notte, sul campo dei Denver Nuggets, e Marco Belinelli – in una telefonata comune con alcuni media italiani – ha raccontato il suo stato d’animo.

Cosa ne pensa dell’abbinamento?

“Una serie non facile, sia chiaro, ma occorre essere onesti: meglio loro dei Golden State Warriors. Questo perché considero i campioni in carica i favoriti per il titolo anche quest’anno, non certo perché sottovaluto Denver. Sono una squadra con tanto talento, hanno buoni giocatori in tutti i ruoli, più di un buon difensore a roster, sono giovani e hanno davvero tante risorse. Ovviamente Jokic è il loro giocatore migliore, non solo perché sa fare canestro ma anche perché è un ottimo passatore, ma i Nuggets sono insidiosi anche perché hanno una panchina profonda e uno stile di gioco difficile da contrastare, che si affida molto al flusso, con le guardie che si muovono tanto e sfruttano le capacità da passatori anche di lunghi come Jokic o Paul Millsap. Loro saranno carichi per il ritorno ai playoff, dopo che l’anno scorso lo avevano mancato solo al tempo supplementare dell’ultima gara di stagione regolare contro Minnesota, e in più sono allenati benissimo da Michael Malone, che io conosco bene per averlo avuto con me a New Orleans”.

Quali le chiavi per poter pensare di batterli?

“Il nostro vantaggio credo possa essere l’esperienza: abbiamo in squadra tanta gente che ha già fatto i playoff, qualcuno che ha anche già vinto il titolo. Sappiamo che la pallacanestro della postseason è diversa, ma sappiamo anche – perché l’abbiamo già provato sulla nostra pelle – cosa questo voglia dire. Sarà una serie lunga e sicuramente non facile: sarà una vera e propria battaglia”.

Il fattore campo – loro che giocano a più di 1.600 metri sul livello del mare, voi che in trasferta avete vinto solo 16 gare su 41 – può essere una variabile pericolosa per gli Spurs?

“Può essere importante, lo ammetto – anche se quando partono i playoff si cerca di resettare quanto successo in stagione regolare. Anche per la mia esperienza passata so che poter giocare una gara-7 in casa è un grande vantaggio, soprattutto perché noi lontani da San Antonio quest’anno non siamo certo stati una squadra incredibile. Dobbiamo affrontarli con la mentalità di vincere almeno una delle prime due gare a Denver, se non entrambe – ma gara-1 è sempre molto importante, perché conta tanto iniziare col piede giusto. Dobbiamo preparare bene l’esordio”.