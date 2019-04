Undici vittorie in più in regular season, fissando un margine di vantaggio mediamente doppio rispetto a quello raccolto dai Celtics e un primo posto a Est che garantisce il fattore campo a favore. Tutto senza tenere conto dell’opportunità di avere a disposizione il giocatore più forte della Lega, riposa e meno “spremuto” degli altri in queste prime 86 gare. Sì, Milwaukee è nella condizione migliore per pensare di battere i Boston Celtics, che hanno ritrovato continuità e risultato contro Indiana nel primo turno, ma non hanno mai mostrato quella brillantezza che serve per avere la meglio di una squadra come i Bucks. In una serie di sette partite però, studiando di continuo l’avversario e la sua tipologia di gioco, i Celtics possono pensare di avere più di una possibilità di farcela, nonostante in stagione regolare c’è voluto un vero e proprio miracolo per vincere: 2 novembre 2018, Boston batte Milwaukee in casa nonostante i 33 punti e 11 rimbalzi di Antetokounmpo, mettendo a referto ben 24 triple – nuovo record di franchigia. Un quintetto da 16 canestri da lontano, Marcus Morris da 5/8 in uscita dalla panchina, Semi Ojeleye in campo dal primo minuto per contenere il talento greco e in grado di segnare dieci punti. Tutto perfetto, ma nonostante questo alla fine i Celtics vinsero soltanto di quattro lunghezze, rischiando fino all’ultimo di subire la rimonta degli ospiti. Un precedente che ben racconta la difficoltà di sbarazzarsi di Milwaukee, nonostante l’assenza di Malcolm Brogdon – che salterà di sicuro le prime due sfide e, qualora tornasse in campo, non garantirebbe una resa affidabile. Dall’altra parte Marcus Smart è stato dichiarato assente per tutta la serie già prima dell’inizio dei playoff, nonostante i video degli allenamenti lo mostrino già in grado di poter sprintare. Rientri che potrebbero cambiare gli equilibri a serie in corso in una sfida che dovrebbe andare avanti a lungo nelle prossime due settimane.