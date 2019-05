La corsa alle finali NBA e al titolo di "miglior giocatore al mondo"

La questione resta, così come la sfida per l’intera Lega: la NBA può fare a meno di un LeBron James dominante e protagonista sulla scena? Dopo otto anni niente Finals, dopo 13 niente playoff e con i Lakers in alto mare in quanto a ricostruzione del roster, il problema di trovare dei possibili eredi si è innescato nella testa di molti. La sua assenza ha fatto rumore e cambiato gli equilibri forse più di quanto sarebbe accaduto se fosse sceso sul parquet: senza di lui è partita la caccia alla successione a Est ad esempio, dove si è riaperta la corsa alle finali NBA che per otto anni era stata monopolizzata dalle squadre di LeBron. Inoltre, Kevin Durant (pre-infortunio) e Kawhi Leonard – liberi da ogni tipo di confronto scomodo con lui – hanno avanzato legittime candidature a ricoprire il ruolo di miglior giocatore del mondo, lasciando anche spazio e titoli sui giornali (che con James sul parquet non ci sarebbero stati) per i vari Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Campioni assoluti, ma al tempo stesso volti nuovi per il pubblico generalista che dopo mesi di indifferenza puntuale a maggio si affaccia sul mondo NBA e, per la prima volta dopo un decennio, ha perso il suo principale riferimento: se non c’è più LeBron, chi gioca le finali NBA? “Nella Eastern Conference è di nuovo tutto aperto, non c’è più James e non bisogna più affrontarlo per andare avanti”, ha raccontato meno di due settimane fa il n°34 greco dei Bucks. Difficile immaginare un attestato di stima indiretto così efficace per la legacy del n°23 dei Lakers. “È strano, molto strano, come appassionato di pallacanestro mi ripeto: ‘Dannazione, LeBron non c’è’. È davvero assurdo, assapori sempre l’opportunità di giocare contro un talento del genere”, aggiunge Draymond Green, che in finale ci sarà per la quinta volta consecutiva. Golden State infatti è diventata la prima squadra NBA negli ultimi 50 anni ad averne messe in fila così tante, l’unica dopo i Boston Celtics di Bill Russell. La prima a eccezione di LeBron James.