La chiave della serie: Leonard in marcatura su Antetokounmpo

La sfida elettrizzante che in molti non vedevano l’ora di godersi una volta che Toronto ha raggiunto Milwaukee in finale di Conference era il testa a testa tra Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard. Uno scontro su entrambi i lati del campo, senza esclusione di colpi tra due dei talenti più completi dell’intera NBA e che al momento, dopo cinque partite, ha un chiaro vincitore: il n°2 dei Raptors, non tanto e non solo per le eccellenti cifre messe a referto. Negli ultimi 37 possessi della serie in cui Leonard si è preso cura del n°34 greco dei Bucks in difesa, Antetokounmpo è riuscito a segnare soltanto dieci punti, raccogliendo assieme ai suoi compagni un rating offensivo di 72.9 punti per 100 possessi. Una miseria che ha permesso a Toronto di ribaltare il 2-0 con cui si è aperta la serie e di arrivare a una sola vittoria da una storica finale NBA. Milwaukee in sostanza ha dimostrato di non avere grandi contromosse da opporre all’ex Spurs per limitarne l’impatto e la scelta di coach Nurse di mettere Leonard sul principale candidato MVP sta pagando enormi dividendi. Antetokounmpo in stagione viaggia con il 57.8% dal campo; un dato che è crollato sotto il 25% quando l’All-Star dei Raptors ha allungato le sue braccia su di lui negli ultimi tre incroci sul parquet. Una scelta chiara da parte dei canadesi, come dimostra il fatto che nel giro di quattro giorni (e due sconfitte) si sia passati dagli otto possessi in cui Leonard si è preso cura del talento greco in gara-1 ai 41 in cui gli ha tenuto il fiato sul collo in gara-3. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e Milwaukee dovrà trovare subito una risposta credibile. Il margine d’errore infatti al momento è ridotto al minimo, e i precedenti della passata stagione (sia Boston che Houston erano avanti 3-2 in finale di Conference, per poi ritrovarsi entrambe battute da Cleveland e Golden State in gara-7) ridanno morale soltanto in parte. La risposta deve arrivare prima di tutto sul parquet, a partire da questa notte alle 2.30 in gara-6 in diretta su Sky Sport NBA con il commento live di Flavio Tranquillo e Marco Crespi.