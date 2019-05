Battuto ancora una volta coach Ettore Messina

Una panchina a cui erano stati accostati diversi allenatori, tra cui anche Ettore Messina - assistente agli Spurs ormai da tempo e lontano dalla nazionale azzurra dopo il pre-olimpico fallimentare che non ci permise di andare a Rio de Janeiro nel 2016. Messina era diventato nelle ultime ore uno dei principali candidati, prima di essere superato dal coach che già oggi è un idolo nazionale in Canada. L’ultima avventura ai mondiali non era stata delle migliori: 22° posto nella competizione internazionale in Turchia nel 2010, mentre l’ultima partecipazione del Canada alle Olimpiadi risale addirittura a Sidney 2000 - dove il gruppo guidato da Steve Nash in campo e da coach Triano in panchina chiuse con un record di cinque vittorie e due sconfitte, acciuffando il settimo posto. Nurse invece ha alle spalle non solo una stagione fantastica da capo allenatore a Toronto, ancora da concludere ma che ha già portato i Raptors a un traguardo storico come le Finals NBA. In precedenza l’ex assistente di coach Dwane Casey aveva già allenato per 11 stagioni in Europa - soprattutto in Gran Bretagna, prima di iniziare la sua avventura in G-League nel 2007 e in Canada nel 2013. Alle Olimpiadi del 2012 di Londra è stato al fianco di Chris Finch sulla panchina della nazionale padrona di casa - un compito non semplice in una realtà che non ha mai avuto grande cultura cestistica. L’ennesimo passaggio cruciale che lo ha portato in un lento percorso di crescita a diventare l’allenatore di riferimento di un popolo intero. Quello che rappresenterà il Canada anche ai mondiali.