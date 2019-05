Avere due dei primi tre, cinque - o forse i primi due e basta – talenti dell’intera NBA a disposizione risolve un bel po’ di problemi. A prescindere da schemi, idee di gioco, visioni e indicazioni date da uno staff di primissimo livello, poter partire con Kevin Durant e Steph Curry insieme in quintetto è un lusso straordinario per i bi-campioni in carica. Parte tutto da lì, dal talento nel tiro dalla lunga distanza del figlio di Dell e dal gioco senza eguali in attacco dell’ex Thunder: loro due sono catalizzatori d’attenzioni e in via indiretta generatori di opportunità per gli altri. Senza questa premessa, sarebbe impossibile giustificare l’alto rendimento di tutti i talenti che hanno la fortuna di gravitare al fianco degli Hall of Famer già certi del loro ingresso a Springfield. Non solo lustrini e gioie, ma anche sacrificio difensivo e personale: l’emblema di questo approccio è Klay Thompson – giocatore da 30 punti di media in qualsiasi contesto, pronto a fare due passi indietro per lasciare spazio e tiri ad altri, senza lesinare energie e intensità a protezione del ferro. Il n°11 degli Warriors non ha mai saltato una partita di playoff – sempre presente, andando oltre qualsiasi infortunio, protagonista nei momenti più drammatici e complicati per Golden State vestendo spesso i panni del salvatore. I suoi canestri, le sue triple (resta storica la gara-6 nel 2016 a Oklahoma City) e le sue prestazioni sono spesso risultate provvidenziali per garantire continuità di risultati ai bi-campioni in carica. E questi ultimo mese e mezzo di playoff non ha fatto eccezione: i 32 punti in gara-4 a Los Angeles contro i Clippers pesano tanto quanto la sua difesa all’occorrenza su Lou Williams, James Harden, Chris Paul, Damian Lillard e CJ McCollum. Tutti passati per diversi possessi dalle due parti, tutti contenuti e limitati al meglio da un professionista unico nel suo genere: costante, decisivo, sempre ad alto livello. La fortuna e la resa degli Warriors è frutto anche dalle sue qualità.