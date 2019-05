Se c’è una squadra che ha avuto il tempo di sviluppare un’identità senza la propria stella, quella sono i Toronto Raptors. Nel corso della stagione infatti per 22 partite hanno dovuto fare a meno di Kawhi Leonard, fermato dalla gestione del carico di lavoro sul suo fisico dopo una stagione quasi interamente saltata con i San Antonio Spurs. Per questo coach Nick Nurse ha dovuto fare di necessità virtù e affidare più responsabilità al resto del roster, che ha risposto presente: i canadesi infatti hanno comunque chiuso con 58 vittorie in regular season, solamente due in meno dei Milwaukee Bucks, e avrebbero potuto probabilmente finire al primo posto se Leonard avesse avuto una normale regular season. Inoltre, a metà stagione hanno subito un ulteriore restyling andando a cedere Jonas Valanciunas, Delon Wright e CJ Miles inserendo invece Marc Gasol in quintetto, cambiando un minimo l’identità offensiva e difensiva della squadra in corsa. Scossoni che avrebbero creato problemi a tante altre squadre e che invece i Raptors – forti di una profondità di roster invidiabile – sono riusciti ad assorbire senza mostrare grosse crepe, e che hanno fatto la differenza nel corso dei playoff. In tutte e tre le serie, infatti, i canadesi si sono ritrovati in svantaggio (dopo gara-1 contro Orlando, dopo gara-3 contro Philadelphia e dopo gara-2 con Milwaukee) ma ogni volta sono riusciti a rimontare e a vincere anche perché i “comprimari” sono saliti di livello.

Kyle Lowry, il leader degli “altri”

Se Leonard fa spesso storia a sé, anche per il suo stile di gioco fortemente improntato sull’isolamento e sulla sua grandezza individuale, Kyle Lowry è il cuore pulsante dei Raptors, quello che tiene assieme tutte le anime della squadra. Il giocatore che da più tempo veste la maglia di Toronto è il leader emotivo della squadra, il playmaker che gestisce i ritmi e si prende le responsabilità di trascinare gli altri nei momenti in cui Leonard va a sedersi. Nella serie contro Milwaukee si è preso tutte le rivincite possibili contro chi lo criticava, togliendosi dalle spalle una scimmia che lo vedeva sempre soccombere nei playoff. Su di lui i Raptors faranno forte affidamento per affrontare il backcourt più forte della NBA in Steph Curry e Klay Thompson: anche le sue qualità difensive saranno fondamentali nella serie contro i campioni in carica.