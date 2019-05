Troppe partite (alle volte prive di competizione), una regular season estenuante e dopo otto mesi un solo vincitore e ben 29 sconfitti. Una formula che Adam Silver sta pensando di modificare, guardando a chi dall’altra parte dell’oceano – ossia la nostra – è riuscito a massimizzare la sua resa sfruttando le diverse competizioni a disposizioni: la Premier League, la lega che in meno di 30 anni è riuscita a cambiare radicalmente la sua natura e a diventare un brand internazionale garanzia di spettacolo. “È un pensiero che continua costantemente a ronzarmi in testa – racconta il commissioner NBA a Marc Stein, giornalista del New York Times - cerco sempre nelle altre leghe di osservare e cogliere cosa possiamo fare meglio e cosa imparare dall’esempio dato dagli altri. Se parliamo del calcio in Europa, penso che ci siano degli aspetti da imitare. La questione del numero di competizioni è centrale: io sono fermamente convinto che funzioni e sono contro i tradizionalisti che dicono che nessuno si preoccuperebbe di vincere e competere nella nuova competizione, che il nuovo trofeo creato sarebbe snobbato. La mia risposta è: ‘Le organizzazioni devono avere la forza di generare nuove tradizioni’. Non è un risultato che si ottiene dalla sera alla mattina”. Non solo l’anello, il Larry O’Brien Trophy dunque, ma anche un altro paio di aggiunte per aumentare il numero di vincitori a fine anno: “Guardo alle cose dal punto di vista del tifoso: sto cercando di capire come creare una stagione e un’esperienza più divertente possibile, specialmente in un mondo come quello della comunicazione in così rapida mutazione in cui gli spettatori ogni giorno votano e chiedono quello che vogliono vedere che tu produca. Siamo a poche stagioni di distanza dal 75° anniversario della NBA [nel 2021-22, ndr] e credo che questa importante ricorrenza sia il pilastro su cui fondare non solo la storia della nostra Lega, ma anche una sperimentazione che porti a potenziali cambiamenti”. Un obiettivo tutt’altro che impossibile da raggiungere: Silver infatti ha iniziato il suo lavoro ai vertici della NBA nel 1992, lo stesso anno in cui la Premier League ha cambiato volto, lasciandosi alle spalle la vecchia concezione della First Division e trasformandosi in un campionato globale: “La lega più seguita al mondo è nata soltanto 27 anni fa: per questo l’idea che la NBA non possa creare nuove tradizioni lavorando bene nel tempo mi sembra una frase senza senso”.