Il percorso nei playoff dei Toronto Raptors

La caratteristica comune delle tre serie vinte dai canadesi è quella di aver saputo sempre rimontare da una situazione di svantaggio. Anche al primo turno, quando c’erano da affrontare gli Orlando Magic, DJ Augustin aveva rinverdito il pessimo record dei canadesi in gara-1 ai playoff – segnando sulla sirena e condannando i Raptors a una sconfitta che non ha impedito a Kawhi Leonard e compagni di vincere le successive quattro partite. Contro Philadelphia un testa a testa ben più complicato, con i Sixers abili a conquistare la seconda partita in Canada e saliti sul 2-1 dopo il successo in gara-3. Un momento di svolta nella semifinale di Conference, poi conquistata da Toronto in casa in gara-7 sulla sirena grazie al clamoroso bersaglio di Leonard dopo che il pallone è rimbalzato per ben quattro volte sul ferro. Nell’incrocio con Milwaukee infine c’era da ribaltare un doppio colpo incassato in apertura di serie: sotto 2-0 contro i Bucks, i Raptors sono diventati una delle sei squadre in grado di ribaltare una situazione di punteggio del genere in una finale di Conference (a fronte di oltre 70 fallimenti): merito neanche a dirlo del n°2 di Toronto, il miglior giocatore in questi playoff e trascinante nelle quattro vittorie in fila conquistate contro Milwaukee.