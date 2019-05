La frustrazione di Cousins, la parabola di Green

Una (necessaria) indecisione che per il giocatore vuol dire ovviamente frustrazione: “Non è facile, e non è neppure giusto ma spesso lo sport non è giusto”, dice lui, cercando di prenderla con filosofia. “Lavori duro, cerchi di tornare in forma dopo un infortunio come quello al tendine d’Achille e poi ne arriva subito un altro. A volte va così, non posso farci nulla, provo a controllare quello che posso controllare ma il resto sfugge alla mia volontà, gioco con le carte che mi vengono date. Mentirei se dicessi che quando mi sono infortunato di nuovo ho pensato: ‘Perché ancora a me? Perché adesso?’, ma tutto accade per un motivo. Devo essere paziente e aspettare: il mio momento arriverà”. Draymond Green sembra capire perfettamente lo stato d’animo del compagno, uno dei suoi migliori amici all’interno della squadra: “Si tratta di una sfida enorme, per lui. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori di questa lega che in 16 degli ultimi 19 mesi non è riuscito a scendere in campo, e già questo dato fa del suo ritorno un qualcosa di non certo semplice. Poi c’è il discorso dei playoff, dove il livello di intensità sappiamo benissimo essere completamente diverso, e lui non ha molta esperienza [una partita, gara-1 contro i Clippers, e pochi minuti della seconda, prima dell’infortunio, in tutta la sua carriera, ndr]. Come se non bastasse, viene paracadutato in mezzo a una serie di finale NBA. Vi faccio un esempio: è come se un ragazzino vivesse nei sobborghi ricchi di una città, andasse nelle migliori scuole private e poi di colpo venisse abbandonato nel ghetto, con il compito di sopravvivere. Cosa fai in queste condizioni? Provi a sopravvivere, facendo quello che sai fare. DeMarcus sa giocare a basket, è un ottimo giocatore di pallacanestro. Deve pensare a giocare e basta, il resto andrà tutto a posto. Spetta anche a noi aiutarlo — dice Green — metterlo nelle migliori condizioni possibili per far bene. Come sopravvive il ragazzino che si ritrova nel ghetto? Magari facendo amicizia con i ragazzi giusti”. Quelli con scritto Warriors sulle maglie, sembra suggerire Green. Sempre se Cousins potrà indossarne una anche lui.