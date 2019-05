McCaw: "Volevo andare a caccia di nuove possibilità"

McCaw è stato selezionato con la 38^ chiamata al Draft 2016, sceso sul parquet in 128 occasioni con Golden State raccogliendo quattro punti di media nel biennio 2016-18. Difficile pensare di trovare spazio alle spalle di Steph Curry, Klay Thompson e Shaun Livingston, soprattutto dopo il colpo alla schiena a seguito di un’orribile caduta sul parquet, dopo un tocco sospetto di Vince Carter. Quel 31 marzo 2018 poteva segnare la sua vita e invece si è rivelato per fortuna soltanto un incidente di passaggio: uno stop che gli ha dato tempo per pensare e capire che era giunto il momento di chiedere di più a sé stesso: “Potrei dire che è stata colpa del poco minutaggio che mi è stato concesso, ma in realtà credo che sia solo dovuto al mio lato emotivo da ragazzo. Volevo soltanto di più, non per forza più spazio sul parquet, ma semplicemente qualche opportunità. Non voglio giudicare male gli Warriors o la scelta che hanno fatto. Il mio punto di vista era molto più semplice, soprattutto quando vedo dei ragazzi della mia età competere in campo e riescono a performare. A quel punto mi dico: “Ok, sono come quel giocatore, anche io potrei fare esattamente quello che lui sta mettendo in mostra in campo”. Per quello ha scelto di rinunciare al biennale da quattro milioni offerto da Golden State per andare a caccia di una nuova squadra. “Avrei potuto decidere di tornare agli Warriors per un’altra stagione, ma già durante la passata preseason ero inflessibile sul non voler cambiare idea. Dopo il primo anno a Golden State mi dicevo: ‘Non mi va più’, ma era troppo tardi per cambiare idea. La scorsa estate invece ho preferito prendere un’altra stata”. Un giro che non avrebbe mai immaginato potesse concludersi proprio qui: di nuovo in finale, di nuovo a vedersela con Golden State e con i fantasmi del suo passato, con la speranza di poter finalmente spiccare il volo.