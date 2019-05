Dopo Golden State, già sicura dell'accesso alla finali NBA da una settimana dopo aver liquidato in quattro gare Portland, gara-6 della sfida tra Raptors e Bucks ci ha consegnato il nome anche della seconda finalista. Toronto, dopo oltre 20 anni di storia della franchigia, conquista così per la prima volta la possibilità di giocarsi un titolo NBA, grazie a un trascinante Kawhi Leonard e a un gruppo solido tatticamente e mentalmente, in grado di ribaltare Milwaukee vincendo quattro partite in fila dopo essere spesso stata sotto nel punteggio. I canadesi, forti del miglior record di successi in regular season, avranno dalla loro anche il fattore campo, giocando in casa le prime due partite di una serie elettrizzante, spettacolare e a suo modo inedita. Questi gli appuntamenti da non dimenticare, gli orari e le date delle gare più importanti della lunga stagione NBA - tutte su Sky Sport NBA con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina:

Gara-1: Toronto Raptors-Golden State Warriors, nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio, ore 3.00

Gara-2: Toronto Raptors-Golden State Warriors, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno, ore 2.00

Gara-3: Golden State Warriors-Toronto Raptors, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, ore 3.00

Gara-4: Golden State Warriors-Toronto Raptors, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno, ore 3.00

*Gara-5: Toronto Raptors-Golden State Warriors, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 giugno, ore 3.00

*Gara-6: Golden State Warriors-Toronto Raptors, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno, ore 3.00

*Gara-7: Toronto Raptors-Golden State Warriors, nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno, ore 2.00