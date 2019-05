La sconfitta, l’ennesima ai playoff contro Golden State, non poteva passare inosservata, non lasciare strascichi e non spingere i Rockets a cercare di rilanciare un progetto che rischia fortemente di perdere quota senza aver mai raggiunto il vertice. Houston ha dimostrato di non saper approfittare neanche delle enormi difficoltà degli Warriors e di prendersi finalmente la rivincita. “Ci hanno preso a calci nel sedere in casa nostra senza il loro miglior giocatore. Abbiamo perso con dieci punti di scarto nel quarto periodo: non è accettabile, ok? Dobbiamo semplicemente fare molto meglio di così. Sono fiducioso del fatto che cresceremo e che avremo occasione di rifarci in futuro”. E così Daryl Morey ha deciso di dare seguito alle parole del proprietario Tilman Fertitta, mettendo sul mercato l’intero roster e dicendosi disposto ad ascoltare qualsiasi offerta arriverà nelle prossime settimane per rivedere la composizione del roster. Nessuno escluso, in teoria, anche James Harden – blindatissimo dal suo maxi-contratto e ovviamente inavvicinabile per chiunque. Le possibilità di vedere il Barba con una maglia diversa è inevitabilmente limitata, mentre a tremare sono tutti gli altri - consapevoli che l’intenzione mai celata da Morey è quella di mescolare le carte e rendere Houston nuovamente competitiva anche a costo di un profondo rinnovamento. In quest’ottica vanno letti i tanti allontanamenti di assistenti allenatori e parte dello staff, epurati nei giorni scorsi e prima parte di un progetto che punta a un profondo rinnovamento.