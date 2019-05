TORONTO — Prima di iniziare la sua quinta finale NBA consecutiva, Steph Curry in questi playoff 2019 è andato in lunetta per tirare 100 tiri liberi. Non uno di più, non uno di meno: cifra tonda, 100. Ne ha segnati 94, ne ha sbagliati solo 6 — e uno ha fatto anche notizia, in gara-4 contro i Blazers, quando ha fallito un libero nel quarto quarto (o in overtime) per la prima volta dal 2015. Contando che lo scorso anno in finale NBA contro i Cleveland Cavaliers il suo score è stato un perfetto 14/14 (totale eguagliato già dopo gara-1 contro Toronto, chiusa dal n°30 esattamente con un identico score dalla lunetta), Curry quest’anno potrebbe infrangere il record al momento di Dirk Nowitzki e chiudere la postseason (con almeno 100 liberi tirati) con la miglior percentuale di sempre in lunetta: il record del tedesco è 175/186, realizzato nel 2011, per una percentuale del 94.1%. Solo numeri inutili? Tutt’altro. In tutta la sua carriera ai playoff, nelle serie in cui va in lunetta 10 o più volte il n°30 degli Warriors è 11-1, avendo vinto le ultime 10. Allo stesso modo, nelle singole gare di playoff in cui tenta zero o al massimo un libero, Golden State è 10-7, record tutt’altro che entusiasmante. C’è di più: nelle sei gare intere fin qui disputate senza Kevin Durant in campo (la sesta contro Houston, le quattro contro Portland e la prima contro Toronto), i viaggi in lunetta di Curry sono passati da una media di 5.2 a gara a 9.5. Realizzandoli con il 94% abbondante la differenza (su sei gare) è di ben oltre 24 punti in più di produzione offensiva. In questi playoff 2019, quasi il 23% dei punti da lui seganti sono arrivati dalla lunetta (contro il 12% scarso dell’ultima postseason o contro il 14% di questa stessa regular season) e se ovviamente il 46.5% dei suoi punti arriva dall'arco il contributo dei liberi è maggiore ad esempio dei punti che Curry produce in contropiede (il 15.5% della sua produzione offensiva) o dal mid-range (neppure il 10%). Uno studio sui suoi tiri liberi effettuato prima dell’inizio dei playoff, poi, ha dimostrato che dei 94 segnati nei playoff 2019, 84 sono arrivati senza neppure toccare il ferro, la perfezione assoluta ricercata da ogni tiratore. Nei 16 casi in cui ha sbagliato (6 liberi) o ha avuto bisogno dell’aiuto del ferro (10), solo in un caso il tiro è uscito storto dalle sue mani, rimbalzando sulla parte laterale — destra o sinistra — del ferro, mentre i restanti 21 tocchi su ferro o tabelloni sono sempre stati in linea con la sua posizione, segno di una traiettoria perfettamente centrata, con il pallone a toccare o il primo ferro o la parte posteriore del ferro o il tabellone (solo 3 volte, e in tutti e tre i casi è arrivato il canestro).