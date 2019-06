A metà quarto periodo di gara-2 a Toronto, in un momento di enorme difficoltà per i bi-campioni in carica nonostante la doppia cifra di vantaggio, l’unico giocatore tra i titolari rimasto integro e a disposizione di coach Kerr era Draymond Green. Tra la disidratazione nel primo tempo di Steph Curry, il colpo alla testa subito poco prima dell'intervallo lungo da Andre Iguodala e soprattutto gli infortuni di Klay Thompson, Kevon Looney e del lungo degente Kevin Durant, Golden State ha dovuto raschiare il fondo del barile, cercando in panchina e tra le seconde linee forze, energie e soprattutto canestri decisivi per restare a galla. E in vista della prima sfida della Oracle Arena lo staff tecnico degli Warriors dovrà nuovamente fare i salti mortali per incastrare i tasselli, rivoluzionare il minutaggio di molti e tappare i buchi in una situazione chiaramente d’emergenza. Looney ha terminato la sua stagione, Durant potrebbe riposare ancora per un’altra partita e Thompson cercherà in tutti i modi di esserci, ma potrebbe guardare per la prima volta i compagni dalla panchina dopo 120 gare in fila ai playoff disputate sempre da titolare. Nell’era Kerr insomma c’è sempre stato, anche per questo in casa Warriors fanno fatica a immaginare un quintetto e soprattutto una rotazione senza la sua presenza d’impatto in entrambe le metà campo. Il principale candidato a prenderne eventualmente il posto è Quinn Cook, che nelle semifinali contro gli Houston Rockets è sceso in campo soltanto per 18 secondi complessivi prima dell’infortunio di Kevin Durant in gara-5. Finito ai margini quindi, ma in attesa di una possibilità che ai playoff arriva sempre, per tutti. In gara-2 a Toronto Cook si è fatto trovare pronto e ha piazzato le giocate forse più importanti della sua carriera: nove punti, tre triple decisive nel secondo tempo per segnare la rimonta e il successo degli Warriors. Un giocatore in grado di realizzare canestri pesanti: un merito non da poco, soprattutto se Golden State dovrà stringere i denti e inventarsi qualcosa di diverso contro la difesa dei Raptors.