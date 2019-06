Tra i tanti vincitori della splendida cavalcata che ha portato i Raptors in finale NBA, c’è di sicuro almeno uno sconfitto. O quantomeno un giocatore che è sceso dal treno lanciato verso il successo proprio nel momento in cui i canadesi hanno iniziato a fare sul serio. DeMar DeRozan, simbolo di Toronto per un decennio, è stato scaricato la scorsa estate senza troppo riguardo e considerazione agli Spurs pur di arrivare a Kawhi Leonard. Una mossa vincente, visti i risultati sul parquet, che ha messo il n°10 nero argento di fronte a delle responsabilità che non pensava di avere. Una squadra alla quale è sempre mancato qualcosa ha definitivamente spiccato il volo senza di lui. “Sono io il problema?”: questa la domanda ronzata a lungo nella testa di DeRozan, che nelle scorse ore ha parlato della cavalcata dei suoi ex compagni e del suo amico Kyle Lowry verso il titolo NBA. Lui è stato “l’agnello sacrificale” che ha permesso ai Raptors di cambiare marcia: “In tutta onestà, non credo di aver mai detto una frase del genere – probabilmente ne avrò discusso in maniera confidenziale nel mio stretto giro di amicizie – ma sono sicuro che se non ci fossero stati gli anni passati e il lavoro sul campo che anche io ho fatto a Toronto, nessuna delle cose che si stanno verificando adesso sul parquet sarebbero state possibili. Mi sono sacrificato, ho lottato, ho superato i miei limiti fino a ritrovarmi a essere l’agnello sacrificale. In casi come questi bisogna fermarsi un attimo e comprendere che, nonostante tutto, tu sei la ragione per cui tante cose sono diventate possibili”. Nonostante a San Antonio le cose siano andate per il meglio, il n°10 degli Spurs non ha mai del tutto digerito la scelta fatta dai canadesi: “I Raptors hanno pensato che fosse giunto il momento di capire cosa fare per compiere un ulteriore passo in avanti”. A prescindere dalla sua esclusione infatti, il valore di Leonard non può di certo essere messo in discussione.