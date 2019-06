Kevin Durant ha rimandato l’appuntamento con il ritorno sul parquet – un’assenza alla quale gli Warriors giustamente non riescono ad abituarsi – mentre Klay Thompson cercherà in tutti i modi di stringere i denti per essere presente per la 121^ volta consecutiva sul parquet da titolare ai playoff con Golden State. Il problema al bicipite femorale continua a dare fastidio, ma i bi-campioni in carica hanno un disperato bisogno del suo contributo. Con Kevon Looney ormai fuori dai giochi dopo l’infortunio nel secondo episodio della serie, coach Kerr sa di poter fare affidamento sotto canestro su DeMarcus Cousins (e per alcuni spezzoni eventualmente anche su Andrew Bogut, positivo in gara-2 a Toronto), ma spera di non dover far fronte a un’ulteriore limitazione della rotazione nel reparto guardie. Gli Warriors infatti hanno stretto un paio di viti in difesa, dimostrando un evidente cambio di passo a protezione del ferro che gli ha permesso di conquistare per la 23^ volta consecutiva almeno un successo in trasferta in una serie playoff. Uno dei tanti record raccolti da un gruppo già passato alla storia e che vuole chiudere il cerchio conquistando il quarto titolo NBA negli ultimi cinque anni. Per farlo toccherà fare affidamento sul miglior Steph Curry, nella speranza che i problemi di disidratazione che ne hanno limitato l’impatto nel primo tempo di gara-2 siano definitivamente risolti. Il n°30 di Golden State è il favorito secondo i bookmakers nella corsa al titolo di MVP delle Finals – unico premio che manca nella carriera già ricca di soddisfazioni del figlio di Dell – ma che viene sempre assegnato a un giocatore della squadra che dopo l’ultimo sirena della stagione esce dal parquet a braccia alzate (con Jerry West unica e arcinota eccezione). Per riuscire nell’impresa, Golden State deve mantenere a ogni costo il fattore campo, in quella che potrebbe essere la penultima partita della storia disputata della Oracle Arena.