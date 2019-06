Col senno di poi, in molti si interrogano sul come sarebbero andate le cose se Kevin Durant e Klay Thompson fossero stati a disposizione di Steve Kerr e degli Warriors in gara-3. I rimpianti non hanno mai vinto titoli NBA, né le recriminazioni: quella di Golden State, pur nelle difficoltà, è stata una scelta consapevole, dettata dal preservare soprattutto il n°11 da eventuali ricadute e considerando ancora non del tutto completato il recupero da parte di Durant. Un discorso ripetuto più volte in maniera chiara anche da coach Kerr: “Il punto cruciale della questione è quello di evitare in tutti i modi il rischio che possa subire un infortunio ancora più grave – spiega l’allenatore di Golden State parlando di Thompson – un problema che lo costringerebbe poi a restare fuori per il resto della serie. La decisione dunque è stata presa in quest’ottica e non rimpiango la scelta fatta. Non mi sarei mai perdonato nel caso in cui gli avessimo chiesto di scendere sul parquet, compromettendo in maniera più grave le sue condizioni. In fondo nella vita bisogna sempre convivere con le decisione che il nostro ruolo ci impone di prendere. Siamo stati saggi in quello che abbiamo fatto, prudenti come era giusto essere e per questo accettiamo le conseguenze, il risultato del campo e guardiamo oltre sapendo di aver fatto le cose come si deve”. La sconfitta infatti brucia ancora, è inevitabile, così come immaginare un assetto difensivo ben diverso con la presenza sul parquet anche di Thompson. La prudenza non è mai troppo, ma adesso appare evidente a tutti che non si potrà dilazionare ancora a lungo l’assenza del n°11: “L’aspetto positivo della vicenda è che Klay è stato sempre meglio negli ultimi due giorni. Con 48 ore piene da sfruttare per recuperare, la speranza è che sia con noi in campo in gara-4”. La pretattica a questo punto è meglio lasciarla da parte.