In un mondo pieno di odio virtuale pronto a venire fuori in qualsiasi momento, basta una smorfia, una parola fuori posto o semplicemente un’inquadratura equivoca per scatenare un putiferio e una valanga di offese. È quanto sperimentato suo malgrado nelle scorse ore da Nicole Curran, moglie del proprietario dei Golden State Warriors Joe Lacob, a margine della complicata sconfitta in gara-3 subita contro Toronto dai bi-campioni in carica. La squadra di Oakland, pronta a ospitare una delle ultime partite della storia della franchigia giocate alla Oracle Arena, ha esteso l’invito per assistere alle Finals NBA 2019 anche a Jay-Z e Beyonce - da sempre presenti in prima fila non solo al Barclays Center di New York e grandi appassionati di pallacanestro. La coppia di celebrità è arrivata al match con qualche minuto di ritardo, scatenando l’euforia del pubblico nel corso del primo quarto non appena sono apparsi a bordocampo. Anche per quello, quando il pallone è rotolato fuori dal parquet, la regia di ESPN ha subito inquadrato i due seduti in prima fila per qualche secondo: una sequenza in cui Beyonce e suo marito Jay-Z sorridono in maniera complice, salutano qualcuno di fronte a loro e poi vengono interrotti da una presenza al loro fianco che chiede qualcosa. La donna rompe l'idillio tra i due e si sporge sulla cantante per rivolgere una domanda a suo marito. L’espressione di Beyonce colta negli ultimi istanti sembra essere infastidita e tanto basta al mondo del web per scatenarsi in illazioni e critiche: dai commenti ironici sul “chi fosse la disturbatrice”, si passa subito alle offese non appena la donna viene rapidamente identificata come la moglie del proprietario degli Warriors. Nel 2019 in fondo basta davvero poco per attirare su di sé la furia dei fan, come ha tristemente raccontato la diretta interessata a ESPN, che ha provato invano a placare la tempesta social.