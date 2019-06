“Cerchiamo di dare una mano a Steph Curry”. Questo il messaggio delle ultime ore in casa Warriors, aggrappata al n°30 in gara-3 - autore di 47 punti, il suo nuovo massimo in carriera ai playoff, che tuttavia ha permesso a Golden State di mantenere il vantaggio nel punteggio del match per meno di 30 secondi. Sul 5-4 all’inizio della frazione d’apertura. Poi nulla più, se non un lungo inseguimento che i bi-campioni in carica non sono riusciti a portare a termine. Adesso gli Warriors si trovano davanti a un bivio in cui una svolta è necessaria, per impedire di ritrovarsi sotto 3-1 nella serie - anche se la rimonta sarebbe stimolante in quel caso, l’unico mito ancora da sfatare per un gruppo che ha polverizzato qualsiasi record - e di rischiare che quella di stanotte sia l’ultima partita della storia alla Oracle Arena. Il preludio a una finale NBA persa contro i Raptors, dopo aver raccolto tanti titoli e soddisfazioni. Per evitare che ciò avvenga e allungare una serie ancora piena di spunti e di temi, gli Warriors potranno contare sul ritorno in campo di Klay Thompson, su un ipotetico recupero miracoloso di Kevon Looney qualora la sfida dovesse allungarsi, mentre resta fitto il mistero attorno alle reali condizioni di Kevin Durant. Il rientro promesso e auspicato ormai almeno una decina di volte, non si è mai concretizzato, con il n°35 di Golden State che deve ancora tornare ad allenarsi assieme ai compagni a quasi un mese di distanza dall’infortunio al polpaccio. Uno stop che non doveva superare la settimana di prognosi e che invece sta rendendo sempre più spuntate le armi a disposizione di Steve Kerr. Per tutte queste ragioni, gara-4 (in diretta dalle 3 su Sky Sport NBA - canale 206 - con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) diventa un passaggio cruciale, un appuntamento che gli Warriors non possono permettersi di lasciarsi scappare.