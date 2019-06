Da giorni Kyrie Irving è stato accostato a diverse squadre NBA, dopo che il suo futuro è apparso via via sempre più distante dalla Boston che lo ha accolto, ma non soddisfatto del tutto negli ultimi 24 mesi. Nella corsa al n°11 biancoverde, nessuna franchigia tra le tante pretendenti è più favorita - quote dei bookmaker alla mano - dei Brooklyn Nets, forti di un roster giovane e di talento, della possibilità di garantire a Irving un dolce ritorno a casa nel New Jersey e magari di poter mettere sul piatto un secondo super free agent da incastonare nel proprio gruppo di giocatori. È in quest’ottica che va quindi letta la trade fatta nelle scorse ore con gli Atlanta Hawks: Brooklyn si è liberata di Allen Crabbe, giocatore secondario nella positiva stagione di rilancio dei Nets, e soprattutto del suo contratto da 18.5 milioni di dollari, convincendo la squadra della Georgia ad accettarlo a suon di scelte. Brooklyn cede ad Atlanta la chiamata n°17 del prossimo Draft e la scelta al primo giro del 2020 protetta 1-14. Il tutto per ottenere in cambio Taurean Prince e il suo contratto da rookie (oltre ad una seconda scelta del 2021): meno di 3.5 milioni di dollari da sborsare nei prossimi 12 mesi per aggiungere al roster un giocatore che può tornare utile e soprattutto per aumentare in maniera considerevole lo spazio salariale a disposizione. Gli Hawks invece si prendono la terza chiamata in Top-20 del prossimo Draft (che si aggiunge alla 8 e alla 10), raccogliendone in totale ben sei, considerando anche la 35, la 41 e la 44. Un gruzzolo che potrebbe permettere ad Atlanta di rinunciare a parte di esse per “scalare” posizioni al Draft e cercare una chiamata in Top-5.