Gli Warriors sperano e si affidano al ritorno di Kevin Durant

L’ultima arma a disposizione degli Warriors da utilizzare alla disperata in gara-5 invece indossa la maglia numero 35 e, se in forma o quantomeno in condizioni accettabili, può essere letale contro qualsiasi tipo di difesa. Kevin Durant è il giocatore più chiacchierato delle ultime 48 ore e appare come l’unica variazione tecnica ed emotiva in grado di ridare forza, energie e linfa a Golden State. Il suo ritorno avrebbe un significato particolare per entrambe le squadra: gli Warriors vedrebbero in lui l’arrivo della cavalleria alleata, come spesso accade nei film in cui il protagonista si ritrova a un passo dalla sconfitta per poi essere salvato in extremis da quell’aiuto inatteso; i Raptors invece si ritroverebbero davanti il mostro a tre teste che di solito viene fuori a sorpresa durante l’ultimo livello dei videogames. Pensi di aver vinto, di aver superato tutte le avversità e magicamente ti ritrovi di fronte all’ennesimo avversario – il più complicato, nonostante appaia un po’ acciaccato. Durant può ridare vita all’attacco Warriors e risolvere soprattutto i problemi in difesa: con lui si può rinunciare al centro senza abbassare il quintetto e mantenendo una copertura rapida ed efficace con i cambi sul pick&roll centrale di Toronto che ha messo alle corde Golden State. I temi in caso di rientro del n°35 sarebbero insomma tantissimi, senza dimenticare però il più importante: Golden State non può perdere, non più. Questa di per sé è già la più grande delle motivazioni sulle quali basare una rimonta complicata per chiunque, anche per i bi-campioni in carica.