Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, si è definita nella sua completezza la lista di giocatori invitati da USA Basketball a sostenere il training camp a Las Vegas dal 5 all’8 agosto prossimi. Sono 20 — e non 18 come comunicato in un primo momento — i nomi coinvolti, tutti di giocatori NBA (niente invito a Zion Williamson, come qualcuno aveva ventilato), un gruppo da cui Jerry Colangelo, chairman di USA Basketball, insieme a coach Gregg Popovich e a Sean Ford, team director della nazionale USA, dovranno poi scegliere i 12 della missione cinese, da comunicare entro il 17 agosto. Ecco la lista completa dei giocatori invitati a Las Vegas per il training camp:

Harrison Barnes, Sacramento Kings

Bradley Beal, Washington Wizards

Anthony Davis, New Orleans Pelicans

James Harden, Eric Gordon e P.J. Tucker, Houston Rockets

Damian Lillard e C.J. McCollum, Portland Trail Blazers

Khris Middleton e Brook Lopez, Milwaukee Bucks

Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers

Kyle Lowry, Toronto Raptors

Tobias Harris, Philadelphia 76ers

Kevin Love, Cleveland Cavaliers

Jayson Tatum, Boston Celtics

Myles Turner, Indiana Pacers

Donovan Mitchell, Utah Jazz

Paul Millsap, Denver Nuggets

Kemba Walker, Charlotte Hornets

Andre Drummond, Detroit Pistons

I Mondiali cinesi, che vedranno impegnata anche la nazionale italiana, vedranno il via il 31 agosto per concludersi il 15 settembre.