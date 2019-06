Si dice sempre che la NBA è una “star-driven league”, una lega in cui comandano le stelle. Questo vale anche per quei giocatori che non hanno ancora giocato un singolo minuto in NBA, ma la cui reputazione — o, per meglio dire, hype — li precede e li rende automaticamente delle attrazioni, anche a discapito degli altri. È il caso di Zion Williamson, uno dei prospetti al Draft più attesi di sempre, la cui media availability alla vigilia della notte più importante della sua carriera (finora) è stata letteralmente presa d’assalto dai giornalisti presenti a New York. L’effetto indesiderato, però, è stato lasciare il georgiano Goga Bitadze — sfortunatamente finito come suo “vicino di banco” — tutto solo ad osservare l’ordalia, come immortalato dal giornalista di New Orleans Fletcher Mackel. La foto — nel cui testo il giornalista ha sbagliato il suo nome chiamandolo “Gogo”, aggiungendo ulteriore danno — ha fatto rapidamente il giro del web perché è oggettivamente troppo emblematica per non strappare un sorriso. Quando l’ha condivisa su Instahram il famoso magazine SLAM, però, i giocatori NBA sono arrivati a dire la loro, dando un consiglio chiaro a Bitadze: usarla come motivazione. “Dovrebbe incorniciare questa foto e guardarla ogni giorno per lavorare!” ha scritto Draymond Green, uno che ricorda ancora a memoria i 34 giocatori scelti prima di lui al Draft 2012. “Usala come benzina” ha scritto Dwyane Wade, scelto alla 5 nel Draft del 2003, così come lo stesso messaggio è arrivato da Bam Adebayo dei Miami Heat (“Quella è motivazione”). Insieme a loro si sono uniti anche allenatori e giocatori del college, tutti uniti nel dare supporto a uno dei pochi giocatori internazionali da primo giro del Draft.

Perché Goga Bitadze merita più considerazione

Per la verità, Bitadze è un giocatore tutt’altro che da ignorare o da sottovalutare. Il centro georgiano ha avuto un impatto eccellente in Eurolega meritandosi il premio di miglior giovane della competizione pur avendo giocato solo 13 partite, e promette di essere un lungo in grado sia di giocare vicino a canestro che di colpire sul perimetro, oltre che offrire solidità nei pressi del canestro con grande intelligenza. Non a caso è stato invitato nella Green Room, l’area sottostante al palco dove stanno i giocatori che con ogni probabilità verranno scelto al primo giro. Il suo range di scelta dovrebbe spaziare tra la 10 e la 20, ma se la gioca facilmente con Sekou Doumouya come miglior prospetto internazionale presente in questa classe del Draft. E per un giocatore che ogni tanto appare come pigro, una sfida come quella rappresentata da quella foto potrebbe essere il pungolo necessario per avere una grande carriera in NBA e far rimpiangere quelli che lo hanno ignorato così platealmente.