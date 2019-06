Brooklyn senza Durant non vuole sacrificare D’Angelo Russell

L’obiettivo principale della off-season dei Nets resta, nonostante l’infortunio di Durant, quello di cercare di mettere sotto contratto sia il n°35 degli Warriors che la prima scelta 2011 dei Cavaliers. Il problema però è che dopo il grave infortunio al tendine d’Achille subito da KD in gara-5 alle Finals, le possibilità di concludere un accordo con Durant si sono drasticamente ridotte. A questo punto, stando a quanto riportato dal New York Post, i Nets si starebbero domandando se conviene lo stesso puntare solo su Irving anche senza l’All-Star degli Warriors, mettendo in discussione la presenza in squadra di D’Angelo Russell. Un dibattito che in realtà va avanti da giorni nella fan base dei tifosi di Brooklyn, ma che sta coinvolgendo al tempo stesso anche il front-office della squadra newyorchese, che in Irving vede una potenziale mina vagante all’interno dello spogliatoio (visti i trascorsi in parte a Cleveland e soprattutto a Boston) e un upgrade limitato in funzione di una contestuale rinuncia a Russell. La point guard ex Lakers infatti ha caratteristiche simili sul parquet a quelle di Irving, ma è più giovane, costa meno ed è già inserito al meglio all’interno del contesto Nets: senza l’aggiunta di Durant, quella dunque sarebbe un’operazione che lascerebbe un bel po’ di dubbi. Il quadriennale per Irving sarebbe di 141 milioni di dollari; 24 in più di quelli da mettere sul piatto per Russell, che ha più volte ripetuto di voler essere un giocatore dei Nets per il resto della sua carriera: “Se devo essere sincero, mi sono molto affezionato al gruppo con cui abbiamo lottato e combattuto fianco a fianco in questa lunga stagione”. Quasi a dire di non snaturare la squadra, non cambiare in maniera drastica il gruppo. Ogni riferimento a Irving insomma, non è puramente casuale.