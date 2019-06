In pochi immaginavano che Cameron Johnson potesse essere scelto così in alto, ma i Suns hanno sorpreso tutti puntando sul giocatore di North Carolina addirittura alla n°11: mentre Adam Silver pronunciava il suo nome, la notizia rimbalzava anche in sala stampa dove il suo compagno al college Coby White - selezionato dai Bulls alla n°7 - non ha trattenuto lo stupore e la gioia per la chiamata inattesa

