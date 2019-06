In campo è un professore e, nonostante le dimensioni ridotte per il ruolo ricoperto sul parquet, Grant Williams riesce spesso con esperienza a portare a casa il massimo risultato. Campione nazionale di scacchi, un ragazzo cresciuto in una famiglia di geni, con la madre che ha lavorato alla NASA per 25 anni come ingegnere e il nonno che per prendersi cura di lui gli ha insegnato a suonare diversi strumenti musicali. Insomma, un contesto unico che lo ha spinto al college a Tennessee ad affrettare i tempi e a laurearsi in tre anni; consapevole del fatto che quest’anno poteva essere la volta buona per essere selezionato al Draft. E a Boston non si solo lasciati scappare l’occasione, chiamandolo con la scelta n°22 e puntando forte su un giocatore perfetto da cui i biancoverdi possono ripartire. Appena spuntato davanti ai microfoni, il neo-giocatore dei Celtics è stato costretto a rispondere a una delle domande che già sapeva gli sarebbero state rivolte: come spiegare a Irving, possibile futuro compagno di spogliatoio, che la Terra non è piatta? Beh, un invito al quale ha replicato per le rime: “La teoria portata avanti da Irving è scientificamente non vera. Non è qualcosa su cui dover fare corretta informazione: è semplicemente una bugia, una cosa falsa”. Se Kyrie dovesse restare a Boston poi, basterà invitare sua madre in spogliatoio: ci penserà lei a mettere i puntini sulle i e a dettagliare nel migliore dei modi la questione.