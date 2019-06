Mentre la dirigenza dei Lakers è impegnata nel costruire attorno a lui il miglior supporting cast possibile per cercare di conquistare da subito i playoff e competere per il titolo NBA, LeBron James si prepara a un’estate in cui dovrà dividersi tra il campo d’allenamento e il set cinematografico. Le riprese di Space Jam 2 prenderanno il via a breve e il n°23 dei Lakers ha già trovato il modo per tenersi in forma, approfittando della disponibilità di uno dei tifosi NBA più famosi. Jimmy Goldstein, miliardario di Los Angeles che spesso spunta a bordocampo in giro per gli USA, ha momentaneamente convertito il campo da tennis all’interno della sua villa, trasformandolo nel luogo ideale in cui permettere a LeBron di allenarsi tra un ciak e l’altro. Il video pubblicato su Instagram in cui James prende qualche tiro è già diventato virale, aumentando ancora di più l’attenzione attorno a una produzione che promette già di essere da record. L'importante per LeBron sarà riuscire a mantenere il giusto equilibrio, senza farsi prendere troppo dalle questioni extra-campo. Dal prossimo autunno infatti ci sarà una lunga stagione NBA da affrontare, all'inizio della quale toccherà farsi trovare pronti.