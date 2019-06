La collezione Panini NBA Sticker&Card Collection 2018-19, da vera e propria guida in figurine e card giocabili all’intera stagione appena conclusa, non poteva che completare la propria sezione speciale Il FILM della NBA con un approfondimento sulle Finals. Le ultime 6 figurine speciali raccontano infatti gli highlights del percorso trionfale che ha portato per la prima volta nella storia della NBA i Toronto Raptors ad alzare al cielo il Larry O’Brien Trophy, battendo per 4-2 i Golden State Warriors campioni in carica. Attraverso le ultime 6 figurine (da F19 a F24) i collezionisti avranno quindi la possibilità di rivivere tutte e sei le partite che si sono disputate tra la Scotiabank e la Oracle Arena, chiudendo così il racconto dell’intera annata anche sul proprio album.

Con la serie sull’1-1 la serie si è spostata ad Oakland per le gare 3 e 4, dove la squadra di Nick Nurse (alla sua prima stagione da capo allenatore NBA) ha dato la sferzata decisiva per la futura vittoria del titolo. In gara-3, orfani degli infortunati Durant e Thompson, gli Warriors si sono aggrappati in tutto e per tutto a Steph Curry, al quale è dedicata la figurina F21, che da solo è riuscito a mettere assieme 47 punti. I colpi di prestigio del numero 30 dei Dubs, però, non sono stati sufficienti: Toronto ha mandato tutto il suo quintetto base in doppia cifra e ha chiuso la pratica sul 123-109.

In gara 4 è rientrato Klay Thompson, che assieme a Curry ha combinato per 55 dei 92 punti totali segnati dalla squadra, ma il finale del thriller è stato sempre lo stesso: Kawhi Leonard ha dominato la scena con 36 punti e si è così guadagnato la figurina F22, con Toronto che è riuscita ad allungare sul 3-1 (105-92 il finale).

Tutte le sei figurine finali verranno inviate gratuitamente a tutti coloro che avranno completato la collezzione NBA Sticker&Card collection 2018-19 attraverso un ordine di figurine mancanti.