I consigli per gli acquisti di Magic: “Non prendere un All-Star non è un fallimento”

Mentre Jeanie Buss ha raccontato di essere stata molto sorpresa dalla decisione di Magic di lasciare i Lakers - ribadendo la sua estrema fiducia in Pelinka, e sarebbe stato strano il contrario - l’ex dirigente dei Lakers, sempre legato alla società nonostante non ricopra più alcun ruolo operativo, ha sottolineato come la sua speranza sia quella di poter influenzare ed essere ascoltato da parte dei Lakers durante la free agency (sì, nonostante il suo allontanamento volontario, le rinunce e tutto il resto): “Non ho mai parlato direttamente con Jeanie nelle ultime settimane - racconta - ma le ho invitato diversi messaggi, li ho lasciati sperando li leggesse… Ho contattato la sua assistente soltanto per dire: ‘ Devono fare di tutto per prendere Anthony Davis’, la stessa cosa che ho ripetuto nel messaggi che le ho lasciato. Perché sono convinto che con AD adesso i Lakers abbiano il futuro spianato per i prossimi 10 anni, anche dopo l’addio di LeBron. Sono felicissimo che siano riusciti a concludere la trattativa”. Insomma, anche su quello c’è un po’ il suo zampino, oltre all’idea di poter essere finalmente libero di fare nomi dei giocatori di altre squadre senza ricevere alcuna sanzione. Per quello, se le cose non dovessero andare per il meglio nel cercare di mettere sotto contratto un All-Star, Magic è pronto a fare la lista anche dei talenti più accessibili a livello economico da inserire nel roster: Seth Curry, Nikola Mirotic, JJ Redick e Danny Green. “Ci sono giocatori di questo tipo, un bel po’ di talenti del genere. Per questo motivo non ha senso dire ‘Se non riusciamo a prendere Kemba Walker o chissà quale campione, il mercato è un disastro’. No, ci sono ancora un bel po’ di opportunità per rendere competitivo il roster”. A questo però ci penseranno Pelinka e il resto della dirigenza, non Magic che al massimo continuerà a fare nomi davanti ai microfoni dei cronisti. Alle tante rinunce infatti è coincisa almeno questo tipo di libertà, oltre quella di poter cambiare idea.